Игра состоится в столице Молдовы на "Arena Chisinau". Начало матча в 19:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Важный шаг для выхода на Евро

Сейчас подопечные Александра Косенка возглавляют группу 1, имея в активе максимум очков. "Сине-желтые" одержали все победы с общим счетом 14:3.

"Бундестим" располагается на третьей строчке квартета. Немцы набрали три зачетных балла после трех стартовых туров.

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К слову. Команды уже встречались в нынешнем отборочном турнире. 31 января Украина на выезде одержала яркую победу со счетом 5:3.

Отметим, что в группе 1 также выступают Кипр и Румыния. С ними в двух последних турах подопечные Александра Косенка сыграют 11 и 15 апреля соответственно.