Наша национальная сборная, как обычно, провела номинально домашний матч в Риге. О результате встречи Украина – Грузия сообщает 24 Канал.

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Как сложился матч Украина – Грузия?

Обе команды провели сверхрезультативную первую четверть, как для европейского десятиминутного формата – 30:27 в пользу Украины.

Главными бомбардирами в первом отрезке матча стали Святослав Михайлюк (Юта Джаз) в составе Украины и Маркус Рид (Трабзонспор), представляющий грузинскую команду. Оба ушли на небольшой перерыв с более чем 10 очками в активе.

Украина – Грузия – 93:75

Ключевые моменты матча произошли уже во второй четверти. Сначала сборная Грузии превысила лимит фолов за полторы минуты, поэтому почти на протяжении всей четверти любое последующее нарушение со стороны украинских баскетболистов каралось штрафными бросками.

А впоследствии украинский дебютант Александр Кобзистый и грузинский бомбардир Маркус Рид были удалены с площадки за неспортивные фолы. Это отразилось на результативности сборной Грузии, которая начала значительно отставать от украинской.

В определенный момент "сине-желтые" вели с перевесом в +23, но завершили матч с преимуществом в 18 очков – 93:75 в пользу Украины.

Сборная Украины: что дальше?

Подопечные Айнарса Багатскиса досрочно обеспечили себе одно из трех лидирующих мест в группе. В августе сборная Украины начнет матчи второго квалификационного раунда за выход на ЧМ-2027 в Катаре. В шестом туре наши соотечественники сыграют против Дании.

Матч начнется 5 июля в 16:00. Трансляции доступны на Киевстар ТВ и сайте Суспильного.

Отметим, что самым результативным баскетболистом матча Украина – Грузия стал Святослав Михайлюк, набравший 28 очков.