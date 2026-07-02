Наша національна команда традиційно для себе провела номінально домашній матч у Ризі. Про результат поєдинку Україна – Грузія повідомляє 24 Канал.

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Як склався матч Україна – Грузія?

Обидві команди видали надрезультативну першу чверть, як для європейського десятихвилинного формату – 30:27 на користь України.

Головними здобувачаvb очок у першому відрізку матчу були Святослав Михайлюк (Юта Джаз) в України та Маркус Рід (Трабзонспор), який представляє грузинську команду. Обидва пішли на маленьку перерву з понад 10 очками в активі.

Україна – Грузія – 93:75

Ключові моменти матчу відбулись уже у другій чверті. Спочатку збірна Грузії перебрала кількість фолів за півтори хвилини, тож майже протягом усієї чверті будь-яке наступне порушення на українських баскетболістах каралось пробиттям штрафних.

А згодом український дебютант Олександр Кобзистий та грузинський бомбардир Маркус Рід були вилученні з поля через неспортивні фоли. Це відобразилось на результативності збірної Грузії, яка почала значно відставати від української.

У певний момент "синьо-жовті" вели у +23, але завершили матч з перевагою у 18 балів – 93:75 перемога України.

Збірна України: що далі?

Підопічні Айнарса Багатскіса достроково забезпечили собі одне з провідних трьох місць у квартеті. У серпні збірна України розпочне матчі другого кваліфікаційного раунду за вихід на ЧС-2027 у Катарі. У шостому турі наші земляки зіграють проти Данії.

Поєдинок розпочнеться 5 липня о 16.00. Трансляції доступні на Київстар ТБ та сайті Суспільного.

Зазначимо, що найрезультативніший баскетболіст матчу Україна – Грузія Святослав Михайлюк набрав 28 очок.