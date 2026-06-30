Дворазовий чемпіон NBA у складі Лос-Анджелес Лейкерс Станіслав Медведенко у коментарі 24 Каналу прокоментував кадрову та ігрову ситуацію збірної України. Експерт також розповів, що потрібно для проходу на чемпіонат світу-2027.

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Медведенко оцінив форму збірної України

Колишній баскетболіст американських Лос-Анджелес Лейкерс та Атланти Гокс зазначив, що товариські поєдинки напередодні офіційних матчів викликали у нього загалом приємні враження.

Скажімо як є, збірна виглядає досить непогано. Дуже своїми снайперськими здібностями підсилив команду Святослав Михайлюк. Навіть з огляду на те, що програли Анголі в одне очко – справили гарне враження,

– сказав Станіслав Медведенко.

Він додав, що ігри з Анголою та Литвою є корисним також і в підготовчому плані.

"Це важливо. Непогано, коли є контрольні ігри, а ще й коли із сильними суперниками, то це, звісно, дуже добре. У такому випадку можна себе перевірити отримати заряд впевненості та спробувати нові ігрові схеми. Тому, так, це дуже доречно було", – додав фахівець.

Чи допоможе Михайлюк команді

За словами Станіслава Медведенка, дуже важливим є довгоочікуваний приїзд до табору команди Святослава Михайлюка.

"Scoring power. Це завжди добре, коли у команді є гравець здатний набирати очки завдяки суто індивідуальних дій. Іноді стається, що якісь тактичні схеми не працюють. За наявності людини здатної взяти на себе лідерство і забити виникає дуже хороша опція для тренера та команди", – зазначив експерт.

Колишній центровий Лос-Анджелес Лейкерс заявив, що наявність баскетболіста Юти Джаз додає чимало можливостей тренеру збірної Айнарсу Багатскісу.

Раніше нам саме у такій опції у дечому не вистачало. Теж потрібно зазначити те, що Михайлюк покращив власні дії у захисті. Це було добре видно в грі проти литовців, у якій він здійснив чотири перехоплення. Тобто, не можна сказати, що це дірка у захисті,

– зауважив Медведенко.

Наш співрозмовник також відзначив, що Михайлюк, який набирав понад 20 очок у кожному з товариських матчів, демонстрував непогану фізичну готовність.

"Додатково, важливо зазначити – Михайлюк приїхав у більш-менш гарному фізичному стані. Для команди важливо, що йому не потрібен час, щоб набрати оберти. Для нашої команди зараз усе складається дуже гарно", – додав Медведенко.

Щоправда, на присутність представника NBA у збірній України після жовтня розраховувати не варто.

Ні, вважаю, що нереально. Це не лише для нашої збірної, а й для усіх інших. Коли сезон розпочнеться у NBA, то ми не зможемо розраховувати на гравців звідти,

– сказав ексбаскетболіст.

Медведенко оцінив суперників України

Експерт також пройшовся по майбутніх суперниках збірної України. Зокрема, по Грузії у складі якої будуть присутні такі зірки, як Сандро Мамукалашвілі (Торонто Репторс), Гога Бітадзе (Орландо Меджик) та Торніке Шенгелія (Барселона).

"Гадаю, що у такому складі грузини матимуть невелику перевагу перед нами, оскільки в них більше баскетболістів NBA у складі. Але різниця не буде великою, тому усе вирішуватиме гра нашої збірної. Гратимуть приблизно рівні команди Факт те, що цей матч буде важливим для обох суперників", – сказав Станіслав Медведенко.

Ексгравець також сказав кілька слів про матч шостого туру, де, на його думку, "синьо-жовті" повинні перемагати.

З Данією не повинно бути проблем, якщо зіграємо хоч на половину від того, як ми грали проти литовців, – проаналізував колишній баскетболіст збірної України.

Щоправда, за словами Станіслава Медведенка, нам потрібно дивитись у майбутнє, а не лише на червневі матчі. Я дивлюсь навіть не на це вікно, а на наступні.

"Якщо ми програємо у червні хоч одну гру – буде складніше далі. А з огляду на те, які команди виходять далі з іншої групи (Греція, Чорногорія, Португалія – 24 Канал) – буде дуже важко. Нам треба брати максимальну кількість очок у червні, щоб мати якісь шанси потрапити на ЧС-2027", – резюмував експерт.

Збірна України: що відомо про турнірні розклади?

Наша баскетбольна команда наразі змагається у першому з двох основних кваліфікаційних раундів. Якщо у п’ятому з шести турів Данія не здолає Іспанію – Україна достроково пройде далі. За умови перемоги данців та найгіршого сценарію для синьо-жовтих, поразки від Грузії, у шостому турі Україні потрібно не програти данцям у 17 або більше очок.

У наступному, вирішальному, раунді в усіх учасників збережуться набрані очки, тому Україні важливо здобути у червні дві перемоги. В завершальному раунді кваліфікації, який відбудеться з серпня 2026-го по березень 2027 року, з групи із чотирма збірними на ЧС вийдуть три найкращі.

Матч Україна – Грузія відбудеться 2 липня о 18.30 київським часом, а Данія – Україна розпочнеться 5 липня о 16.00. Трансляції доступні на Київстар ТБ та сайті Суспільного.

Розклад сил у групі A / Скриншот з Flashscore.ua