Во вторник, 17 ноября, в рамках Лиги наций состоится матч между сборными Украины и Грузии. Это будет последний матч для "сине-желтых" в 2026 году.

Матч Украина – Грузия в прямом эфире матч покажет медиасервис MEGOGO. В то же время 24 Канал проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Украина – Грузия: онлайн-трансляция матча Лиги наций

Сборная Украины подходит к матчу после трех поражений подряд. "Сине-желтые" дважды проиграли Северной Ирландии и один раз Венгрии. В результате неудач команда Андреа Мальдери досрочно лишилась шансов перейти из Дивизиона B в Дивизион A.

Дела у Грузии обстоят далеко не лучшим образом: команда не одержала ни одной победы в этом розыгрыше Лиги наций и набрала 2 очка благодаря двум ничьим. Кроме того, грузинская сборная до сих пор не забила ни одного гола за 5 матчей.

Именно в очном противостоянии Украина и Грузия определится, кто займет третье место и сохранит место в Лиге B, а кому придется весной сражаться в стыковом матче против представителя Дивизиона C.

История встреч Украины и Грузии насчитывает целых 12 матчей, в которых "сине-желтые" одержали 7 побед. Еще 5 матчей завершились ничьей, так что Грузия ни разу не побеждала Украину.

Текстовая онлайн-трансляция матча появится на сайте в день игры.