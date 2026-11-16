"Грузинам нечего терять": беседа с бывшим футболистом УПЛ Любарским о матче сборной Украины

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Сборная Украины в последнем туре группового этапа Лиги наций постарается избежать плей-офф, чтобы сохранить место в Дивизионе B. Для этого "сине-желтым" необходимо не проиграть Грузии.

Матч против Сакартвело, который состоится во вторник, 17 ноября, станет номинально домашним для Украины и пройдет в словацком Кошице. Город, расположенный всего в 80 километрах от границы с нашей страной, хорошо знаком бывшему футболисту запорожского Металлурга Руслану Любарскому.

Бывший вингер на протяжении многих лет проживает в Словакии, где на профессиональном уровне выступал за Кошице и Хемлон. В эксклюзивном интервью корреспонденту 24 Канала, находящемуся в Словакии, эксперт поделился своими мыслями о перспективах сборной Андреа Мальдеры в Лиге наций.

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"Еще чтобы не оказаться последними"

Руслан Николаевич, удается ли вам следить за сборной Украины?

Стараюсь, но в Словакии мало показывают Украину. У меня есть местные футбольные каналы, которые чаще транслируют Дивизион А. Например, матч против Северной Ирландии (0:1) я не видел.

Какое общее впечатление у вас складывается от работы Андреа Мальдеры во главе сборной?

Трудно сказать. Последние четыре матча – один забитый гол. Еще бы не оказались последними. Вроде бы и группу начали неплохо: обыграли Венгрию, сыграли вничью с Грузией. Теперь вот три игры проиграли, и один гол в четырех играх – это очень мало. Стоит учитывать, что еще же не играли с самыми сильными соперниками.

Андреа Мальдера / Фото Getty Images

Почему психологическое состояние важнее отсутствия Кварацхелии

Грузия сыграет против нас без травмированного Хвичи Кварацхелии – одного из лучших футболистов мира. Понимаем, что Грузия теряет многое в атаке, но как перестроиться и воспользоваться этим Украине?

Это действительно игрок мирового уровня. Он был великолепен в "ПСЖ", когда показывал свой лучший футбол. Сейчас для нас действительно сложится выгодная ситуация. У Украины есть преимущество, в том числе и психологическое, когда главное – не занять последнее место. Футболисты сборной должны справиться с этим.

Ситуация такова, что мы хорошо начали и теперь можем хорошо закончить. Больше ничего не остается. Поэтому надеемся, что так и будет.

Что делать Андреа Мальдере? Негативные результаты влияют также и на доверие к тренеру.

Сейчас уже не идет речь о смене тактики. Последний матч. Ситуация в сборной такова, что уже нужно бороться за каждый результат, ведь если проиграем – будем последними. Сейчас больше нужно работать с ребятами в психологическом плане.

Победит ли Украина Грузию

Играем в Кошице: знакомое место для вас и для украинского футбола, ведь в прошлом году здесь проходил юношеский Евро-2021, где играла Украина. Какие у вас воспоминания об этом городе?

Да, в свое время я провел в Кошице 2,5 года. Но тогда мы играли еще на старом стадионе "Локомотив". Уже позже построили новую арену.

В Кошице живет мой сын, поэтому я часто проезжаю мимо арены, но на футбольном матче на этом стадионе пока не был. Снаружи он выглядит довольно красиво и уютно.

Футбольная арена в Кошице Фото / facebook.com/sfzofficial

Каков ваш прогноз на матч 6-го тура?

Он будет таким: мы выиграем. Но игра не будет однозначной. Грузинам нечего терять. Ничья или поражение им ничего не дадут. Грузины будут играть более раскованно, чем мы. Но думаю, что Украина выиграет.

Украина и Грузия сыграют в Кошице

Напоминаем, что поединок состоится на стадионе "Кошицкая футбольная арена" в словацком городе Кошице. Эта арена вмещает почти 6000 зрителей. Матч начнется во вторник, 17 ноября, в 21:45 по киевскому времени.

В Украине прямую трансляцию матча обеспечит медиасервис MEGOGO. Именно он является официальным транслятором матчей Лиги наций сезона 2026/27 в Украине.