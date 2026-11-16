"Грузини не мають чого втрачати": розмова з колишнім футболістом УПЛ Любарським про матч збірної України

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Збірна України в останньому турі групового етапу Ліги націй спробує уникнути плей-оф за збереження прописки у Дивізіоні B. Для цього "синьо жовтим" необхідно не програти Грузії.

Поєдинок проти Сакартвело, який відбудеться у вівторок, 17 листопада, стане номінально домашнім для України та відбудеться у словацькому Кошице. Місто, яке розташоване усього за 80 кілометрів від кордону з нашою державою, є не чужим для колишнього футболіста запорізького Металурга Руслана Любарського.

Ексвінгер протягом багатьох років проживає у Словаччині, де на професійному рівні виступав за Кошице та Хемлон. В ексклюзивному інтерв'ю кореспонденту 24 Каналу, який перебуває у Словаччині, експерт поділився думками щодо перспектив збірної Андреа Мальдери у Лізі націй.

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"Ще щоб останніми не закінчили"

Руслане Миколайовичу, чи вдається слідкувати за збірною України?

Намагаюся, але у Словаччині мало показують Україну. Маю місцеві футбольні канали, які частіше транслюють Дивізіон А. Наприклад, матч проти Північної Ірландії (0:1) я не бачив.

Яке загальне враження у вас складає робота Андреа Мальдери на чолі збірної?

Важко говорити. Минулі чотири матчі – один забитий м'яч. Ще щоб останніми не закінчили. Ніби ж і групу розпочали непогано: обіграли Угорщину, зіграли внічию з Грузією. Тепер от три гри програли і один гол в чотирьох іграх – це дуже мало. Варто враховувати, що ще ж не грали з найсильнішими суперниками.

Андреа Мальдера / Фото Getty Images

Чому психологічне становище важливіше за відсутність Кварацхелії

Грузія зіграє проти нас без травмованого Хвічі Кварацхелії – одного з найкращих футболістів світу. Розуміємо, що Грузія втрачає багато в атаці, але як перебудуватися і скористатися цим Україні?

Це дійсно гравець світового формату. Він був чудовим у ПСЖ, коли грав свій найкращий футбол. Зараз для нас дійсно буде вигідна ситуація. Україна має становище, у тому числі й психологічне, коли головне не посісти останнє місце. Футболісти збірної мали б з цим упоратися.

Така ситуація, що добре почали і тепер можемо добре закінчити. Більше нічого не залишається. Тому сподіваємося, що так буде.

Що робити Андреа Мальдері? Негативні результати впливають також і на довіру до тренера.

Зараз вже не йдеться про зміну тактики. Остання гра. Ситуація збірної така, що вже треба боротися за кожен результат, адже якщо програємо – будемо останні. Наразі більше потрібно працювати з хлопцями у психологічному плані.

Чи переможе Україна Грузію

Зіграємо у Кошице: знайоме місце для вас і для українського футболу, адже торік тут відбулося молодіжне Євро-2021, де грала Україна. Які у вас спогади про це місто?

Так, я свого часу провів у Кошице 2,5 роки. Але тоді ми грали ще на старому стадіоні "Локомотив". Уже згодом побудували нову арену.

У Кошице живе мій син, тож я часто проїжджаю біля арени, але на футболі поки на цьому стадіоні не був. Зовні він виглядає досить гарно та затишно.

Футбольна арена у Кошице Фото / facebook.com/sfzofficial

Який ваш прогноз на поєдинок 6-го туру?

Він буде такий: ми виграємо. Але гра не буде однозначною. Грузини не мають чого втрачати. Нічия чи поразка їм нічого не дасть. Грузини гратимуть більш розкуто, ніж ми. Але гадаю, що Україна виграє.

Україна та Грузія зіграють у Кошице

Надаємо, поєдинок відбудеться на стадіоні "Кошицька футбольна арена" в словацькому місті Кошице. Ця арена вміщує майже 6000 глядачів. Матч розпочнеться у вівторок, 17 листопада, о 21:45 за київським часом.

В Україні пряму трансляцію поєдинку забезпечить медіасервіс MEGOGO. Саме він є офіційним транслятором матчів Ліги націй сезону 2026/27 в Україні.