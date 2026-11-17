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Матч Україна – Грузія у прямому ефірі покаже медіасервіс MEGOGO. Водночас 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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Україна – Грузія: онлайн-трансляція матчу Ліги націй

Українська збірна підходить до поєдинку з трьома поспіль поразками. "Синьо-жовті" двічі програли Північній Ірландії та одного разу Угорщині. Унаслідок невдач команда Андреа Мальдери достроково втратила шанси підвищитися у класі з Дивізіону B до A.

Далеко не найкращі справи у Грузії: команда не здобула жодної перемоги в цьому розіграші Ліги націй та набрала 2 очки завдяки двом нічийним результатам. А також грузинська збірна досі не забила жодного голу за 5 матчів.

Саме в очному протистоянні Україна та Грузія визначать, хто посяде третє місце та збереже прописку у Лізі B, а кому доведеться навесні боротися у стиковій грі проти представника Дивізіону C.

Історія зустрічей України та Грузії налічує аж 12 поєдинків, в яких "синьо-жовті" здобули 7 перемог. Ще 5 поєдинків завершилися нічиєю, тож Грузія ніколи не перемагала Україну.

Текстова онлайн-трансляція матчу з'явиться на сайті у день гри.