Наша национальная команда одержала победу со счетом 2:0. После финального свистка своими эмоциями от игры поделился Сергей Ребров, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

Читайте также Руки Трубина под защиту ЮНЕСКО: как фанаты отреагировали на победу сборной Украины над Исландией

Что сказал Ребров после матча с Исландией?

Наставник сборной Украины был доволен выступлением своей команды. Он похвалил подопечных, которые боролись за положительный результат с первой и до последней минуты.

"Считаю, это наша заслуга, что исландцы сыграли иначе, чем в первой встрече. Мы прессинговали, показывали, что хотим выиграть. Но они защищались очень плотно, было трудно найти пространство. Моменты возникали преимущественно после дальних ударов. После замен мы смогли усилить прессинг, больше нагружали штрафную площадь – и это дало результат. Но это заслуга всех. С первой минуты все исполнители отдавались игре максимально", – сказал Ребров.

В этом поединке Сергей Станиславович отличался эмоциональностью, которая ему не очень присуща. Тренер после матча рассказал, что это отметил даже один из арбитров, который обслуживал матч.

Сегодня пятый рефери сказал, что я бежал быстрее, чем когда играл за Тоттенхэм. Это эмоции. Мне кажется, если бы у вас была возможность после игры сделать что-то подобное, вы бы тоже не удержались,

– сказал Ребров.

Ребров прокомментировал свой забег в матче Украина – Исландия: смотрите видео

Отметим, что сборная Украины благодаря победе над Исландией заняла второе место в отборочной группе D. Оно дает возможность "сине-желтым" пробиться на чемпионат мира через раунд плей-офф.

Что известно об отборе Украины на ЧМ-2026?