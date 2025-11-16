Зубков и Гуцуляк принесли победу Украине в матче с Исландией: видео важных голов
- Сборная Украины победила Исландию со счетом 2:0 в отборе на ЧМ-2026, благодаря голам Александра Зубкова и Алексея Гуцуляка.
- Благодаря этой победе Украина заняла второе место в группе D и вышла в плей-офф квалификации.
Сборные Украины и Исландии сыграли очный матч в рамках отбора на ЧМ-2026. Встреча прошла в Варшаве и завершилась победой подопечных Сергея Реброва.
В воскресенье, 16 ноября, сборная Украины провела последний матч группового этапа отбора на ЧМ-2026. "Сине-желтые" в валидольном поединке вырвали победу у Исландии и вышли в плей-офф раунд квалификации на Мундиаль, пишет 24 Канал.
Как украинцы забивали голы в ворота Исландии?
Матч в Варшаве держал в напряжении украинских болельщиков до самого финального свистка. Лишь в конце встречи натиск подопечных Сергея Реброва принес результат.
Первый гол в ворота Исландии на 83-й минуте забил Александр Зубков. Вингер турецкого Трабзонспора головой переправил мяч в ворота соперника после розыгрыша углового. Во время подачи Зубкову ассистировал Гуцуляк, который сбросил кожаный шар партнеру по команде.
Видео гола Зубкова
Исландцы побежали отыгрываться. В эти минуты надежно сыграл Анатолий Трубин, который выручил команду в нескольких эпизодах. А финальную точку в поединке поставил Алексей Гуцуляк.
На третьей компенсированной минуте матча вингер житомирского Полесья пробил с пределов штрафной площади. Благодаря рикошету, который озадачил голкипера исландцев, мяч затрепетал в сетке ворот соперника.
Видео гола Гуцуляка
Ранее сообщалось, как болельщики сборной Украины вывесили баннеры на матче с Исландией. Они в очередной раз напомнили миру о кровавых диктаторах России и Беларуси.
Какое место заняла Украина в группе D?
- Благодаря победе над Исландией сборная Украины набрала 10 очков в группе D (данные УЕФА). Команда Сергея Реброва опередила "викингов" в турнирной таблице, заняв второе место.
- "Сине-желтые" выполнили задачу минимум и пробились в плей-офф отбора на ЧМ-2026. Следующие матчи квалификации сборная Украины проведет весной.