Для определения победителя понадобились и регламентированные три периода, и овертайм, и даже серия буллитов. В бросках более ловкими оказались соперники украинцев, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Победили участника Олимпиады: сборная Украины создала громкую сенсацию на чемпионате мира по хоккею

Как Украина сыграла с Казахстаном на чемпионате мира по хоккею?

Команды устроили на льду горячую перестрелку, в которой по большей части впереди были казахи, но украинская команда находила в себе силы выровнять положение и даже имела возможность надеяться на победу в основное время.

В первом периоде Логвин открыл счет в пользу наших соперников, но уже на 11-ой секунде после перерыва Денискин восстановил паритет. Далее была худшая десятиминутка для украинцев – Ляпунов и Старченко сделали счет 3:1 в пользу Казахстана, воспользовавшись ошибками наших хоккеистов.

К счастью, сразу за провалом состоялся подъем: Мережко и Пересунько еще до сирены ликвидировали преимущество Казахстана. А Фадеев в третьем периоде впервые позволил именно нам повести в счете. Правда Муратов быстро восстановил ничейное положение.

4:4 – игра перешла в короткий 5-минутный овертайм в формате 3 на 3. Там украинцы решили не рисковать, спокойно дождавшись серии буллитов.

Денискин свою попытку реализовал, а Трахту, Вороне, Фадееву и Пересуньку обыграть голкипера не удалось. Зато у Казахстана удачными получились два броска. Поэтому итоговая победа досталась соперникам украинцев.

Какова ситуация в турнирной таблице?

После четырех сыгранных матчей Украина идет третьей – заработанное очко с Казахстаном позволило выровняться с Францией, которую мы сенсационно обыграли в предыдущем туре.

Теперь все будет зависеть от двух поединков со сборной Японии – сперва поляков, а потом и нашей команды. Если хозяева чемпионата не выиграют сегодня у представителей Страны восходящего солнца,, в основное время, то все будет в наших руках: нужно будет в трех периодах обыграть "самураев" для повышения в классе. Франция при таком сценарии не будет нам мешать, поскольку при равенстве очков значение имеет личная встреча.