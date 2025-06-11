Едут в Словакию за медалями: все, что нужно знать об участии Украины на молодежном Евро-2025

С 11-го по 28-е июня 2025 года Словакия будет принимать молодежный чемпионат Европы по футболу. Украинская сборная Унаи Мельгосы тоже отобралась в финальную часть Евро.

24 Канал рассказывает о молодежном чемпионате Европы в Словакии: места проведения матчей, распределение сборных по группам, ситуацию в украинской "молодежке", заявку на первенство и подготовку к соревнованиям. Евро-2025 станет 25-м молодежным чемпионатом Европы по футболу под эгидой УЕФА.

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Даты и места проведения молодежного Евро-2025

Участие в турнире смогут принять футболисты, которые родились не ранее 1 января 2002-го года. Само футбольное действо состоится с 11-го по 28-е июня на восьми местных аренах: Национальный футбольный стадион (Братислава, 22,500 зрителей), стадион имени Антона Малатинского (Трнава, 18,200), МОЛ Арена (Дунайская Стреда, 12,700), Футбольная арена Кошице (Кошица, 12,555), Штадион под Дубнем (Жилина, 10,897), Штадион на Сиготе (Тренчин, 10,000), Штадион под Зобором (Нитра, 7,480) и Татран (Прешов, 6,500).

Распределение групп

В финальную часть молодежного Евро-2025 попало 16 сборных, которые по итогам жребия поделили на четыре квартета:

Группа А: Словакия, Испания, Италия и Румыния;

Словакия, Испания, Италия и Румыния; Группа В: Чехия, Англия, Германия и Словения;

Чехия, Англия, Германия и Словения; Группа С: Португалия, Франция, Польша и Грузия;

Португалия, Франция, Польша и Грузия; Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина и Дания.

Расписание матчей сборной Украины на молодежном Евро-2025

Свой дебютный матч подопечные Унаи Мельгосы проведут уже 12 июня. Первым соперником "сине-желтых" будет сборная Дании. Зато групповой этап украинская "молодежка" закроет игрой против Нидерландов.

Расписание игр Украины на молодежном Евро-2024:

12 июня. Украина U-21 – Дания U-21 (19:00)

15 июня. Финляндия U-21 – Украина U-21 (19:00)

18 июня. Нидерланды U-21 – Украина U-21 (19:00)

Обратите внимание! В плей-офф Евро-2025 U-21 пробьются по две молодежные сборные, которые займут в своих группах первое или второе места. Четвертьфиналы состоятся 21-22 июня, полуфиналы – 25 июня, а финал Евро-2025 запланирован на 28 июня в Братиславе.

Заявка сборной Украины U-21

Тренерский штаб "молодежки" Украины во главе с Унаи Мельгосой вызвал на первенство в Словакию 23 футболистов. В заявке есть несколько игроков, которые уже дебютировали за главную команду страны Сергея Реброва.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания). Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо), 3. Илья Крупский (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925), 14. Эдуард Козик (Колос), 15. 15. Виталий Роман (Рух), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).

2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо), 3. Илья Крупский (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925), 14. Эдуард Козик (Колос), 15. 15. Виталий Роман (Рух), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция). Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцык (Заря), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Великан (Колос).

6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцык (Заря), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Великан (Колос). Нападающие: 10. Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), 11. Владислав Ванат (Динамо).



Заявка Украины на молодежное Евро-2025 / Фото УАФ

Переиграли 5-кратных чемпионов Европы перед стартом Евро

В рамках подготовки к финальной части Евро "сине-желтые" провели товарищеский матч против 5-кратных чемпионов Европы испанцев. 6 июня команда Мельгосы довольно сенсационно вырвала минимальную победу у "Фурии Рохи" со счетом 1:0. Единственный и в итоге победный мяч в компенсированное время забил карпатовец Илья Квасница, который головой замкнул передачу с фланга от Богдана Вьюнника.

Отметим, что оба вышли во втором тайме со скамейки запасных. Испанский специалист угадал с заменами.

Это был единственный поединок, который украинская сборная провела перед отъездом в Словакию. Перед этим в марте "сине-желтые" сыграли против сверстников из Словении и Польши. К сожалению, в этих матчах не было положительных результатов – ничья со словенцами 1:1 и поражение от поляков 2:3.

Видеообзор матча Испания U-21 – Украина U-21

Как "молодежка" Украины играла на чемпионатах Евро

В своей истории "сине-желтые" дважды добирались до раунда плей-офф молодежного Евро. Впервые это было в 2006-м году, и сразу добралась до финала. Тогда наша сборная вышла с первого места группы В, набрав в трех турах 6 баллов (победы над Нидерландами 2:1 и Данией 2:1 и ничья с все той же Данией 1:1).

В полуфинальном раунде Украина смогла пробиться в финал через серию пенальти, в которой выиграла у Сербии и Черногории 5:4. Тогда единственный 11-метровый в составе украинской сборной не реализовал Александр Алиев. В параллельном полуфинале в финал Евро-2006 вышли Нидерланды, которые обыграли Францию в дополнительное время 3:2.

4 июня 2006 года "сине-желтые" сошлись в финале с нидерландцами. К сожалению, в решающем матче сборная Нидерландов не оставила ни одного шанса украинцам. Уже в первом тайме дубль Гунтелара сделал счет в матче 2:0. А во второй половине встречи Хофс добил нашу сборную 3:0.

Бронзовые медали Украины

Во второй раз Украина U-21 вышла из группы в сезоне-2022/2023. Наша сборная стала второй по итогам группового раунда, набрав 7 баллов: победы над Хорватией (2:0) и Румынией (1:0), а также ничья с Испанией (2:2). Столько же очков было у победительницы квартета Испании.

В четвертьфинале "сине-желтые" сенсационно выбили из борьбы Францию 3:1 (дубль Судакова и гол Бондаренко). Однако в полуфинале победное шествие Украины закончилось. Испания опустила нашу сборную с небес на землю, разгромив "сине-желтых" 5:1. Единственный гол в нашей сборной забил "горняк" Бондаренко.

Отметим, что в финале Испания минимально проиграла Англии, а Украина и Израиль из-за поражений в полуфиналах получили бронзовые медали молодежного Евро-2023.

Видеообзор полуфинала молодежного Евро-2023 Испания – Украина

К слову. Георгий Судаков вошел в тройку лучших бомбардиров молодежного Евро-2023 (3 гола).

Украинские болельщики футбола надеются, что команде Мельгосы удастся побороться за награды молодежного чемпионата Европы-2025 в Словакии!