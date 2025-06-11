Миллионные надежды: сколько стоят звезды сборной Украины, которые будут зажигать на Евро-2025

Сборная Украины по футболу 12 июня стартует на молодежном Евро-2025. Украинские болельщики гарантированно увидят три матча нашей "молодежки" в Словакии.

Украинская молодежная сборная попала в одну группу к Дании, Финляндии и Нидерландам. Уже 12 июня "сине-желтые" стартуют на молодежном Евро-2025 матчем против Дании. Во втором туре наши ребята сыграют против финнов, а завершат групповой этап игрой против нидерландских игроков, сообщает 24 Канал.

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Заявка Украины на молодежное Евро-2025

Рассказываем о стоимости заявки молодежной сборной Украины U-21 на турнир, а также составляем рейтинг самых дорогих игроков "сине-желтых", которые могут сыграть в Словакии.

На молодежный чемпионат Европы-2025 главный тренер команды Унаи Мельгоса включил в заявку 23-х исполнителей. Среди них три вратаря и 20 полевых игроков.

Вратари: Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания).

Руслан Нещерет (Динамо), 12. Георгий Ермаков (Александрия), 23. Владислав Крапивцов (Жирона, Испания). Защитники: 2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо), 3. Илья Крупский (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925), 14. Эдуард Козик (Колос), 15. 15. Виталий Роман (Рух), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция).

2. Константин Вивчаренко, 4. Тарас Михавко (оба – Динамо), 3. Илья Крупский (Ворскла). 5. Артем Смоляков (Лос-Анджелес, США), 13. Владимир Салюк (Металлист 1925), 14. Эдуард Козик (Колос), 15. 15. Виталий Роман (Рух), 16. Арсений Батагов (Трабзонспор, Турция). Полузащитники: 6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцык (Заря), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Великан (Колос).

6. Владимир Бражко, 9. Назар Волошин, 21. Максим Брагару, 22. Валентин Рубчинский (все – Динамо), 7. Илья Квасница, 8. Олег Очеретько (оба – Карпаты), 17. Егор Ярмолюк (Брентфорд, Англия), 18. Александр Яцык (Заря), 19. Антон Царенко (Лехия, Польша), 20. Владислав Великан (Колос). Нападающие: 10. Богдан Вьюнник (Лехия, Польша), 11. Владислав Ванат (Динамо).



Заявка Украины на Евро-2025 (U-21) / Фото УАФ

Больше всего в украинской заявке на молодежный чемпионат Европы есть представителей киевского Динамо – аж 8 игроков (а всех четырех звеньях поля).

Отметим, что суммарно вся заявка "сине-желтых" от Унаи Мельгосы стоит более 70 миллионов евро, а если быть точнее – 75,2 миллиона евро.

Топ-10 самых дорогих сборных Евро-2025 (U-21)

Украинская сборная далеко не является лидером в этом рейтинге. Наша молодежная команда занимает лишь 9-е место. Самой дорогой сборной будущего молодежного чемпионата Европы является Англия, ее стоимость составляет 412,2 миллиона евро. Второй в этом рейтинге идет сборная Франции, которая дешевле "трех львов" аж на 72 миллиона евро (340,5).

Топ-3 замыкает Испания – 262 миллиона евро.

За пределами тройки самых дорогих сборных расположились: 4. Германия (257 миллионов евро), 5. Нидерланды (220,3), 6. Италия (191,25), 7. Португалия (164,4), 8. Дания (101,1), 9. Украина (75,2) и 10. Польша (46,9). Здесь в топ-10 вошли два будущих соперника "сине-желтых" – нидерландцы и представители Дании.

А вот Финляндия идет 13-й в этом рейтинге – 20,18 миллиона евро.

Рейтинг самых дорогих украинцев на молодежном Евро-2025: в лидерах динамовец и легионер из АПЛ

Владислав Ванат и Егор Ярмолюк. Пятерку этого рейтинга составляют в основном динамовцы – четыре игрока. Сразу два футболиста Мельгосы делят первую позицию в рейтинге самых дорогих игроков Украины на молодежном Евро-2025.

Речь идет о лучшем бомбардире УПЛ-2024/2025 Владислава Ваната из Динамо и легионера английского Брентфорда Егора Ярмолюка. Оба стоят по 15 миллионов евро.



Ванат – один из самых дорогих в составе Украины / Фото УАФ, Андрея Ющака

К слову. И Ванат, и Ярмолюк уже дебютировали за сборную Украины Сергея Реброва – 11 матчей (2 гола) у динамовца и 2 игры у Егора соответственно.

Еще до 10 июня текущего года трансферная стоимость нападающего киевского Динамо составляла 11 миллионов.



Стоимость Ваната / Скриншот с Transfermarkt

Зато до конца июня 2025-го цена на Ярмолюка составляла на портале Transfermarkt 12 миллионов евро. Как видим, Владислав подорожал больше, чем украинский легионер "пчел".



График прогресса цены Ярмолюка / Скриншот с Transfermarkt

За их спинами более 10 матчей за "молодежку" Украины: Ванат – 13 игр (4 гола, 2 ассиста), а Ярмолюка – 14 поединков (гол и результативная передача).

Ванат сыграл тайм в последнем контрольном спарринге против сверстников из Испании (U-21), то Ярмолюк был вне заявки Украины. Напомним, что подопечные Мельгосы минимально обыграли 5-кратного чемпиона Европы благодаря голу Ильи Квасницы.

Владимир Бражко. Единолично следующую позицию занимает еще один динамовец Владимир Бражко, которого заподозрили в отношениях с известной блогершей Дашей Квитковой. Стоимость 23-летнего опорника столичного клуба, который проиграл в этом сезоне конкуренцию Николаю Михайленко, составляет 12 миллионов евро.

Как и два вышеупомянутых футболиста, Бражко имеет за своей спиной опыт выступлений за сборную Реброва – 8 матчей.

В то же время Владимир провел больше поединков за украинскую "молодежку" – 24 игры, в которых забил 2 гола. Бражко принял участие в трех последних товарищеских матчах национальной команды U-21. Во всех поединках динамовец выводил команду с капитанской повязкой (против Словении, Польши и Испании) и получил 225 игровых минут.

Добавим, если до марта 2025-го года ценник Бражко постоянно поднимался вверх, то весной текущего года он стал на месте. К примеру, в середине декабря прошлого года Владимир стоил 9 миллионов евро.



Трансферный график стоимости Бражка / Скриншот с Trasnfermakt

Тарас Михавко. В пятерку самых дорогих игроков Украины на молодежном Евро-2025 входит центрбек Динамо и уже третий представитель столичного клуба Тарас Михавко. Еще в декабре прошлого года защитник стоил 3 миллиона евро. Зато после обновления на портале Transfermarkt стоимость динамовца выросла до 5 миллионов.



Рост цены Михавко / Скриншот с Transfermarkt

Если тройка вышеупомянутых игроков уже сыграла за сборную Реброва, то Михавко еще ждет своего дебюта за главную команду страны. Тарас принял участие в 4-х матчах за "молодежку", в которых забил гол. Футболист только с января 2024-го играет за главную команду Динамо и вообще в структуру киевлян перешел только в июле 2023-го.

20-летний защитник сыграл в трех последних товарищеских матчах "молодежки". Единственная официальная игра Михавка за Украину U-21 датирована 11 октября 2024 года против Англии, в которой "сине-желтые" уступили "трем львам" 1:2. Динамовец забил гол и отыграл полный матч.

Руслан Нещерет. Пятерку самых дорогих игроков Украины на Евро-2025 замыкает нынешний основной вратарь Динамо Киев Руслан Нещерет. 23-летний голкипер дорос до ценника в 4 миллиона евро.

Отметим, что трансферная цена Нещерета не является стабильной. К примеру, в июне 2023-го Руслан стоил 3 миллиона евро, а вот с тех пор ценник голкипера начал падать: 11 декабря 2023-го (2 миллиона), 17 декабря 2024-го (1,5 миллиона), а в марте 2025-го поднялась до 3-х миллионов. 10 июня текущего года стоимость молодого вратаря киевлян составляла уже 4 миллиона евро.



Прогресс и регресс в стоимости Нещерета / Скриншот с Transfermarkt

Интересно, что Нещерет среди этой топ-5 провел наибольшее количество матчей за "молодежку" Украины – 25 матчей, в которых пропустил 23 гола и сыграл почти половину игр (12) на ноль.

Кто еще входит в топ-10 самых дорогих игроков сборной Украины на Евро-2025 (U-21):

Арсений Батагов – 3,5 миллиона евро

Назар Волошин – 3,5

Георгий Ермаков – 2,5

Илья Квасница – 2,5

Константин Вивчаренко – 1,8.

Футболистом с наименьшей рыночной ценой в составе "молодежки" Украины является 19-летний вратарь испанской Жироны Владислав Крапивцов – 200 тысяч евро. Молодой голкипер уже даже провел 2 матча за главную команду каталонского клуба, но оба очень неудачно – два поражения Жироны и аж 7 пропущенных голов.

Отметим, что аж 10 украинских игроков "молодежки" подняли своей игрой свои рыночные стоимости. В то же время только три игрока потеряли в цене (Валентин Рубчинский, Илья Квасница и Назар Волошин). У других футболистов ценник остался неизменным.

Справка. Ни один из украинских футболистов не входит в сборную самых дорогих игроков Евро-2025 (U-21).

Своей игрой на молодежном Евро-2025 каждый из украинских футболистов может не только подняться в цене, но и показать себя футбольным агентам европейских клубов.