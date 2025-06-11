Ребров после игры с Новой Зеландией назвал главную ценность турнира Canadian Shield

В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины по футболу сыграла свой второй матч на товарищеском турнире Canadian Shield. Соперником "сине-желтых" была национальная команда Новой Зеландии.

Поединок завершился победой подопечных Сергея Реброва со счетом 2:1. После матча главный тренер сборной Украины принял участие в традиционной пресс-конференции, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.

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Что сказал Ребров после матча с Новой Зеландией

На ней он поблагодарил Канаду и украинских болельщиков за теплый прием. Также Сергей Станиславович рассказал, чем именно важен товарищеский турнир в Торонто.

По словам 51-летнего специалиста, в первую очередь это был полезный сбор для национальной команды в разрезе подготовки к старту отбора на ЧМ-2026:

"Любая товарищеская игра помогает. Когда национальная сборная не собирается более трех месяцев, то это очень трудно, потому что требования в своих клубах совсем другие, чем в национальной сборной. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры.

Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было много команд, которые нам предлагали играть. Мы очень благодарны Канаде, что предложила этот турнир. Я считаю, что это очень полезно для нас и очень важная проверка перед важными матчами квалификации чемпионата мира".

Справка. Сборная Украины заняла второе место в Canadian Shield. Победителем стали хозяева турнира.

Напомним, что следующие матчи "сине-желтых" состоятся уже осенью. Они сыграют шесть поединков в отборе на чемпионат мира-2026, где их соперниками в группе будут: Франция, Исландия и Азербайджан.