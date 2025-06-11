Ребров после игры с Новой Зеландией назвал главную ценность турнира Canadian Shield
- Сборная Украины победила Новую Зеландию со счетом 2:1 на турнире Canadian Shield.
- Сергей Ребров отметил важность турнира для подготовки к отбору на ЧМ-2026 и поблагодарил Канаду за организацию.
В ночь с 10 на 11 июня сборная Украины по футболу сыграла свой второй матч на товарищеском турнире Canadian Shield. Соперником "сине-желтых" была национальная команда Новой Зеландии.
Поединок завершился победой подопечных Сергея Реброва со счетом 2:1. После матча главный тренер сборной Украины принял участие в традиционной пресс-конференции, сообщает 24 Канал со ссылкой на УАФ.
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Что сказал Ребров после матча с Новой Зеландией
На ней он поблагодарил Канаду и украинских болельщиков за теплый прием. Также Сергей Станиславович рассказал, чем именно важен товарищеский турнир в Торонто.
По словам 51-летнего специалиста, в первую очередь это был полезный сбор для национальной команды в разрезе подготовки к старту отбора на ЧМ-2026:
"Любая товарищеская игра помогает. Когда национальная сборная не собирается более трех месяцев, то это очень трудно, потому что требования в своих клубах совсем другие, чем в национальной сборной. Гораздо лучше, если бы мы собирались больше, но сейчас такой календарь. И я доволен, что у нас есть такие игры.
Многие говорят: зачем вы туда поехали? У нас не было много команд, которые нам предлагали играть. Мы очень благодарны Канаде, что предложила этот турнир. Я считаю, что это очень полезно для нас и очень важная проверка перед важными матчами квалификации чемпионата мира".
Справка. Сборная Украины заняла второе место в Canadian Shield. Победителем стали хозяева турнира.
Напомним, что следующие матчи "сине-желтых" состоятся уже осенью. Они сыграют шесть поединков в отборе на чемпионат мира-2026, где их соперниками в группе будут: Франция, Исландия и Азербайджан.