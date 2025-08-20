Украина на Олимпийских играх: сколько золотых медалей выиграли за годы независимости
- Украина выиграла 41 золотую медаль на Олимпийских играх: 38 на летних и 3 на зимних.
- Больше всего золотых медалей получила пловчиха Яна Клочкова – четыре.
- Всего золотыми медалистами стали 47 украинских спортсменов, учитывая индивидуальные и командные соревнования.
- Атланта-1996 стала самой успешной Олимпиадой для Украины с 9 золотыми наградами.
Сборная Украины впервые в своей истории выступила отдельной командой на зимней Олимпиаде 1994 года. С тех пор наши спортсмены регулярно пополняли медальную копилку на зимних и летних Играх.
24 августа 1991 года состоялось историческое провозглашение независимости Украины и восстановление самостоятельного государства. 24 Канал вспомнил все золотые медали, которые завоевали украинские спортсмены на Олимпийских играх.
Какое количество золотых медалей выиграла Украина на Олимпиадах?
В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне украинские атлеты выступили в составе Объединенной команды. Именно тогда на Олимпийских играх впервые прозвучал гимн Украины, когда золотую медаль завоевала гимнастка Татьяна Гуцу.
Начиная с зимней Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере Украина выступает самостоятельной командой. С тех пор украинские олимпийцы завоевали 41 золотую медаль: 38 на летних и 3 – на зимних Играх.
Первой олимпийской чемпионкой независимой Украины стала фигуристка Оксана Баюл, которая завоевала "золото" в Лиллехаммере-1994. Первую золотую медаль на летних Олимпийских играх через два года завоевал борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник. Атланта-1996 стала самой успешной Олимпиадой для украинских спортсменов, которые завоевали рекордное количество золотых наград – 9.
Вячеслав Олейник завоевал первое "золото" на летних ОИ / фото Getty Images
В целом золотыми медалистами стали 47 украинских спортсменов, учитывая индивидуальные и командные соревнования (41 на летних и 6 на зимних).
Среди всех украинских олимпийских чемпионов больше всего золотых медалей завоевала пловчиха Яна Клочкова – четыре (две в Сиднее-2000 и две в Афинах-2004). По две награды высшей пробы выиграли Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика, 1996), Василий Ломаченко (бокс, 2008 и 2012), Ольга Харлан (фехтование, 2008 и 2024) и Юрий Чебан (гребля на байдарках и каноэ, 2012 и 2016).
Ольга Харлан – двукратная олимпийская чемпионка / фото Getty Images
Олимпийскими чемпионами по боксу также становились Владимир Кличко в 1996 году и Александр Усик в 2012. Интересно, что "Доктор Стальной Молот" сумел нокаутировать шведа Аттилу Левина в четвертьфинале, что бывает крайне редко на олимпийских соревнованиях. В финале Владимир победил тонгийца Паэа Вольфргамма, которого через четыре года нокаутировал в первом раунде, но уже в профессионалах.
Владимир Кличко в 20 лет стал олимпийским чемпионом / фото из инстаграма боксера
Вашему вниманию все золотые медали, завоеванные украинскими спортсменами на зимних и летних Олимпийских играх.
Все золотые медали Украины на Олимпийских играх
|Медали
|Год, Олимпиада
|Фамилия
|Вид спорта
|1.
|1994, Лиллехаммер, зимняя
|Оксана Баюл
|Фигурное катание
|2.
|1996, Атланта, летняя
|Вячеслав Олейник
|греко-римская, до 90 килограмм
|3.
|1996, Атланта
|Инесса Кравец
|легкая атлетика, тройной прыжок
|4.
|1996, Атланта
|Владимир Кличко
|бокс, супертяжелый вес
|5.
|1996, Атланта
|Лилия Подкопаева
|спортивная гимнастика, многоборье
|6.
|1996, Атланта
|Лилия Подкопаева
|спортивная гимнастика, вольные упражнения
|7.
|1996, Атланта
|Екатерина Серебрянская
|художественная гимнастика
|8.
|1996, Атланта
|Рустам Шарипов
|спортивная гимнастика, брусья
|9.
|1996, Атланта
|Тимур Таймазов
|тяжелая атлетика, до 108 килограмм
|10.
|1996, Атланта
|Евгений Браславец и Игорь Матвиенко
|парусный спорт, класс 470
|11.
|2000, Сидней, летняя
|Николай Мильчев
|стендовая стрельба, скит
|12.
|2000, Сидней
|Яна Клочкова
|плавание, 200 метров, комплекс
|13.
|2000, Сидней
|Яна Клочкова
|плавание, 400 метров, комплекс
|14.
|2004, Афины, летняя
|Яна Клочкова
|плавание, 200 метров, комплекс
|15.
|2004, Афины
|Яна Клочкова
|плавание, 400 метров, комплекс
|16.
|2004, Афины
|Елена Костевич
|стрельба, пневматический пистолет 10 метров
|17.
|2004, Афины
|Валерий Гончаров
|спортивная гимнастика, брусья
|18.
|2004, Афины
|Юрий Никитин
|спортивная гимнастика, батут
|19.
|2004, Афины
|Эльбрус Тедеев
|вольная борьба, до 60 килограммов
|20.
|2004, Афины
|Ирина Мерлени
|вольная борьба, до 48 килограммов
|21.
|2004, Афины
|Наталья Скакун
|тяжелая атлетика, до 63 килограммов
|22.
|2008, Пекин, летняя
|Ольга Харлан, Елена Хомрова, Галина Пундик, Ольга Жовнир
|фехтование, командная сабля
|23.
|2008, Пекин
|Артур Айвазян
|стрельба, винтовка 50 метров лежа
|24.
|2008, Пекин
|Виктор Рубан
|стрельба из лука, личное первенство
|25.
|2008, Пекин
|Александр Петрив
|пулевая стрельба
|26.
|2008, Пекин
|Наталья Добрынская
|легкая атлетика, семиборье
|27.
|2008, Пекин
|Инна Осипенко-Радомская
|байдарка-одиночка, 500 метров
|28.
|2008, Пекин
|Василий Ломаченко
|бокс, до 57 килограммов
|29.
|2012, Лондон, летняя
|Яна Шемякина
|фехтование, индивидуальная шпага
|30.
|2012, Лондон
|Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова, Яна Дементьева
|академическая гребля, парная четверка
|31.
|2012, Лондон
|Юрий Чебан
|каноэ-одиночка, 200 метров
|32.
|2012, Лондон
|Александр Усик
|бокс, до 91 килограмма
|33.
|2012, Лондон
|Василий Ломаченко
|бокс, до 60 килограммов
|34.
|2014, Сочи, зимняя
|Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима
|биатлон, женская эстафета 4×6 км
|35.
|2016, Рио-де-Жанейро, летняя
|Олег Верняев
|спортивная гимнастика, брусья
|36.
|2016, Рио-де-Жанейро
|Юрий Чебан
|каноэ-одиночка, 200 метров
|37.
|2018, Пхенчхан, зимняя
|Александр Абраменко
|фристайл, лыжная акробатика
|38.
|2020, Токио
|Жан Беленюк
|греко-римская борьба, до 87 килограммов
|39.
|2024, Париж, летняя
|Ольга Харлан, Алина Комащук, Ольга Кравацкая, Юлия Бакастова
|фехтование, командная сабля
|40.
|2024, Париж
|Ярослава Магучих
|легкая атлетика, прыжки в высоту
|41.
|2024, Париж
|Александр Хижняк
|бокс, до 80 килограммов
