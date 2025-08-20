Укр Рус
20 августа, 07:15
19

Украина на Олимпийских играх: сколько золотых медалей выиграли за годы независимости

Сергей Шаховец
Основные тезисы
  • Украина выиграла 41 золотую медаль на Олимпийских играх: 38 на летних и 3 на зимних.
  • Больше всего золотых медалей получила пловчиха Яна Клочкова – четыре.
  • Всего золотыми медалистами стали 47 украинских спортсменов, учитывая индивидуальные и командные соревнования.
  • Атланта-1996 стала самой успешной Олимпиадой для Украины с 9 золотыми наградами.

Сборная Украины впервые в своей истории выступила отдельной командой на зимней Олимпиаде 1994 года. С тех пор наши спортсмены регулярно пополняли медальную копилку на зимних и летних Играх.

24 августа 1991 года состоялось историческое провозглашение независимости Украины и восстановление самостоятельного государства. 24 Канал вспомнил все золотые медали, которые завоевали украинские спортсмены на Олимпийских играх.

Какое количество золотых медалей выиграла Украина на Олимпиадах?

В 1992 году на Олимпиаде в Барселоне украинские атлеты выступили в составе Объединенной команды. Именно тогда на Олимпийских играх впервые прозвучал гимн Украины, когда золотую медаль завоевала гимнастка Татьяна Гуцу.

Начиная с зимней Олимпиады 1994 года в Лиллехаммере Украина выступает самостоятельной командой. С тех пор украинские олимпийцы завоевали 41 золотую медаль: 38 на летних и 3 – на зимних Играх.

Первой олимпийской чемпионкой независимой Украины стала фигуристка Оксана Баюл, которая завоевала "золото" в Лиллехаммере-1994. Первую золотую медаль на летних Олимпийских играх через два года завоевал борец греко-римского стиля Вячеслав Олейник. Атланта-1996 стала самой успешной Олимпиадой для украинских спортсменов, которые завоевали рекордное количество золотых наград – 9.

Вячеслав Олейник завоевал первое "золото" на летних ОИ / фото Getty Images

В целом золотыми медалистами стали 47 украинских спортсменов, учитывая индивидуальные и командные соревнования (41 на летних и 6 на зимних).

Среди всех украинских олимпийских чемпионов больше всего золотых медалей завоевала пловчиха Яна Клочкова – четыре (две в Сиднее-2000 и две в Афинах-2004). По две награды высшей пробы выиграли Лилия Подкопаева (спортивная гимнастика, 1996), Василий Ломаченко (бокс, 2008 и 2012), Ольга Харлан (фехтование, 2008 и 2024) и Юрий Чебан (гребля на байдарках и каноэ, 2012 и 2016).

Ольга Харлан – двукратная олимпийская чемпионка / фото Getty Images

Олимпийскими чемпионами по боксу также становились Владимир Кличко в 1996 году и Александр Усик в 2012. Интересно, что "Доктор Стальной Молот" сумел нокаутировать шведа Аттилу Левина в четвертьфинале, что бывает крайне редко на олимпийских соревнованиях. В финале Владимир победил тонгийца Паэа Вольфргамма, которого через четыре года нокаутировал в первом раунде, но уже в профессионалах.

Владимир Кличко в 20 лет стал олимпийским чемпионом / фото из инстаграма боксера

Вашему вниманию все золотые медали, завоеванные украинскими спортсменами на зимних и летних Олимпийских играх.

Все золотые медали Украины на Олимпийских играх

Медали Год, Олимпиада Фамилия Вид спорта
1. 1994, Лиллехаммер, зимняя Оксана Баюл Фигурное катание
2. 1996, Атланта, летняя Вячеслав Олейник греко-римская, до 90 килограмм
3. 1996, Атланта Инесса Кравец легкая атлетика, тройной прыжок
4. 1996, Атланта Владимир Кличко бокс, супертяжелый вес
5. 1996, Атланта Лилия Подкопаева спортивная гимнастика, многоборье
6. 1996, Атланта Лилия Подкопаева спортивная гимнастика, вольные упражнения
7. 1996, Атланта Екатерина Серебрянская художественная гимнастика
8. 1996, Атланта Рустам Шарипов спортивная гимнастика, брусья
9. 1996, Атланта Тимур Таймазов тяжелая атлетика, до 108 килограмм
10. 1996, Атланта Евгений Браславец и Игорь Матвиенко парусный спорт, класс 470
11. 2000, Сидней, летняя Николай Мильчев стендовая стрельба, скит
12. 2000, Сидней Яна Клочкова плавание, 200 метров, комплекс
13. 2000, Сидней Яна Клочкова плавание, 400 метров, комплекс
14. 2004, Афины, летняя Яна Клочкова плавание, 200 метров, комплекс
15. 2004, Афины Яна Клочкова плавание, 400 метров, комплекс
16. 2004, Афины Елена Костевич стрельба, пневматический пистолет 10 метров
17. 2004, Афины Валерий Гончаров спортивная гимнастика, брусья
18. 2004, Афины Юрий Никитин спортивная гимнастика, батут
19. 2004, Афины Эльбрус Тедеев вольная борьба, до 60 килограммов
20. 2004, Афины Ирина Мерлени вольная борьба, до 48 килограммов
21. 2004, Афины Наталья Скакун тяжелая атлетика, до 63 килограммов
22. 2008, Пекин, летняя Ольга Харлан, Елена Хомрова, Галина Пундик, Ольга Жовнир фехтование, командная сабля
23. 2008, Пекин Артур Айвазян стрельба, винтовка 50 метров лежа
24. 2008, Пекин Виктор Рубан стрельба из лука, личное первенство
25. 2008, Пекин Александр Петрив пулевая стрельба
26. 2008, Пекин Наталья Добрынская легкая атлетика, семиборье
27. 2008, Пекин Инна Осипенко-Радомская байдарка-одиночка, 500 метров
28. 2008, Пекин Василий Ломаченко бокс, до 57 килограммов
29. 2012, Лондон, летняя Яна Шемякина фехтование, индивидуальная шпага
30. 2012, Лондон Екатерина Тарасенко, Наталья Довгодько, Анастасия Коженкова, Яна Дементьева академическая гребля, парная четверка
31. 2012, Лондон Юрий Чебан каноэ-одиночка, 200 метров
32. 2012, Лондон Александр Усик бокс, до 91 килограмма
33. 2012, Лондон Василий Ломаченко бокс, до 60 килограммов
34. 2014, Сочи, зимняя Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Юлия Джима биатлон, женская эстафета 4×6 км
35. 2016, Рио-де-Жанейро, летняя Олег Верняев спортивная гимнастика, брусья
36. 2016, Рио-де-Жанейро Юрий Чебан каноэ-одиночка, 200 метров
37. 2018, Пхенчхан, зимняя Александр Абраменко фристайл, лыжная акробатика
38. 2020, Токио Жан Беленюк греко-римская борьба, до 87 килограммов
39. 2024, Париж, летняя Ольга Харлан, Алина Комащук, Ольга Кравацкая, Юлия Бакастова фехтование, командная сабля
40. 2024, Париж Ярослава Магучих легкая атлетика, прыжки в высоту
41. 2024, Париж Александр Хижняк бокс, до 80 килограммов

