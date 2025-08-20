Україна на Олімпійських іграх: скільки золотих медалей виграли за роки незалежності
- Україна виграла 41 золоту медаль на Олімпійських іграх: 38 на літніх та 3 на зимових.
- Найбільше золотих медалей здобула плавчиня Яна Клочкова – чотири.
- Загалом золотими медалістами стали 47 українських спортсменів, враховуючи індивідуальні та командні змагання.
- Атланта-1996 стала найуспішнішою Олімпіадою для України з 9 золотими нагородами.
Збірна України вперше у своїй історії виступила окремою командою на зимовій Олімпіаді 1994 року. З того часу наші спортсмени регулярно поповнювали медальну скарбничку на зимових та літніх Іграх.
24 серпня 1991 року відбулося історичне проголошення незалежності України і відновлення самостійної держави. 24 Канал пригадав усі золоті медалі, які здобули українські спортсмени на Олімпійських іграх.
Яку кількість золотих медалей виграла Україна на Олімпіадах?
У 1992 році на Олімпіаді в Барселоні українські атлети виступили в складі Об'єднаної команди. Саме тоді на Олімпійських іграх вперше пролунав гімн України, коли золоту медаль здобула гімнастка Тетяна Гуцу.
Починаючи із зимової Олімпіади 1994 року у Ліллегаммері Україна виступає самостійною командою. З того часу українські олімпійці здобули 41 золоту медаль: 38 на літніх та 3 – на зимових Іграх.
Першою олімпійською чемпіонкою незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл, яка виборола "золото" у Ліллегаммері-1994. Першу золоту медаль на літніх Олімпійських іграх через два роки здобув борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник. Атланта-1996 стала найуспішнішою Олімпіадою для українських спортсменів, які вибороли рекордну кількість золотих нагород – 9.
В'ячеслав Олійник здобув перше "золото" на літніх ОІ / фото Getty Images
Загалом золотими медалістами стали 47 українських спортсменів, враховуючи індивідуальні та командні змагання (41 на літніх та 6 на зимових).
Серед усіх українських олімпійських чемпіонів найбільше золотих медалей здобула плавчиня Яна Клочкова – чотири (дві у Сіднеї-2000 та дві в Афінах-2004). По дві нагороди найвищого ґатунку виграли Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика, 1996), Василь Ломаченко (бокс, 2008 і 2012), Ольга Харлан (фехтування, 2008 і 2024) і Юрій Чебан (веслування на байдарках і каное, 2012 і 2016).
Ольга Харлан – дворазова олімпійська чемпіонка / фото Getty Images
Олімпійськими чемпіонами з боксу також ставали Володимир Кличко у 1996 році та Олександр Усик у 2012. Цікаво, що "Доктор Сталевий Молот" зумів нокаутувати шведа Аттілу Левіна у чвертьфіналі, що буває вкрай рідко на олімпійських змаганнях. У фіналі Володимир переміг тонгійця Паеа Вольфргамма, якого через чотири роки нокаутував у першому раунді, але вже у професіоналах.
Володимир Кличко у 20 років став олімпійським чемпіоном / фото з інстаграму боксера
До вашої уваги усі золоті медалі здобуті українськими спортсменами на зимових та літніх Олімпійських іграх.
Усі золоті медалі України на Олімпійських іграх
|Медалі
|Рік, Олімпіада
|Прізвище
|Вид спорту
|1.
|1994, Ліллегаммер, зимова
|Оксана Баюл
|Фігурне катання
|2.
|1996, Атланта, літня
|В'ячеслав Олійник
|греко-римська, до 90 кілограм
|3.
|1996, Атланта
|Інеса Кравець
|легка атлетика, потрійний стрибок
|4.
|1996, Атланта
|Володимир Кличко
|бокс, надважка вага
|5.
|1996, Атланта
|Лілія Подкопаєва
|спортивна гімнастика, багатоборство
|6.
|1996, Атланта
|Лілія Подкопаєва
|спортивна гімнастика, вільні вправи
|7.
|1996, Атланта
|Катерина Серебрянська
|художня гімнастика
|8.
|1996, Атланта
|Рустам Шаріпов
|спортивна гімнастика, бруси
|9.
|1996, Атланта
|Тимур Таймазов
|важка атлетика, до 108 кілограм
|10.
|1996, Атланта
|Євген Браславець та Ігор Матвієнко
|вітрильний спорт, клас 470
|11.
|2000, Сідней, літня
|Микола Мільчев
|стендова стрільба, скіт
|12.
|2000, Сідней
|Яна Клочкова
|плавання, 200 метрів, комплекс
|13.
|2000, Сідней
|Яна Клочкова
|плавання, 400 метрів, комплекс
|14.
|2004, Афіни, літня
|Яна Клочкова
|плавання, 200 метрів, комплекс
|15.
|2004, Афіни
|Яна Клочкова
|плавання, 400 метрів, комплекс
|16.
|2004, Афіни
|Олена Костевич
|стрільба, пневматичний пістолет 10 метрів
|17.
|2004, Афіни
|Валерій Гончаров
|спортивна гімнастика, бруси
|18.
|2004, Афіни
|Юрій Нікітін
|спортивна гімнастика, батут
|19.
|2004, Афіни
|Ельбрус Тедеєв
|вільна боротьба, до 60 кілограмів
|20.
|2004, Афіни
|Ірина Мерлені
|вільна боротьба, до 48 кілограмів
|21.
|2004, Афіни
|Наталія Скакун
|важка атлетика, до 63 кілограмів
|22.
|2008, Пекін, літня
|Ольга Харлан, Олена Хомрова, Галина Пундик, Ольга Жовнір
|фехтування, командна шабля
|23.
|2008, Пекін
|Артур Айвазян
|стрільба, гвинтівка 50 метрів лежачи
|24.
|2008, Пекін
|Віктор Рубан
|стрільба з лука, особиста першість
|25.
|2008, Пекін
|Олександр Петрів
|кульова стрільба
|26.
|2008, Пекін
|Наталія Добринська
|легка атлетика, семиборство
|27.
|2008, Пекін
|Інна Осипенко-Радомська
|байдарка-одиночка, 500 метрів
|28.
|2008, Пекін
|Василь Ломаченко
|бокс, до 57 кілограмів
|29.
|2012, Лондон, літня
|Яна Шемякіна
|фехтування, індивідуальна шпага
|30.
|2012, Лондон
|Катерина Тарасенко, Наталія Довгодько, Анастасія Коженкова, Яна Дементьєва
|академічне веслування, парна четвірка
|31.
|2012, Лондон
|Юрій Чебан
|каное-одиночка, 200 метрів
|32.
|2012, Лондон
|Олександр Усик
|бокс, до 91 кілограма
|33.
|2012, Лондон
|Василь Ломаченко
|бокс, до 60 кілограмів
|34.
|2014, Сочі, зимова
|Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Юлія Джима
|біатлон, жіноча естафета 4×6 км
|35.
|2016, Ріо-де-Жанейро, літня
|Олег Верняєв
|спортивна гімнастика, бруси
|36.
|2016, Ріо-де-Жанейро
|Юрій Чебан
|каное-одиночка, 200 метрів
|37.
|2018, Пхьончхан, зимова
|Олександр Абраменко
|фристайл, лижна акробатика
|38.
|2020, Токіо
|Жан Беленюк
|греко-римська боротьба, до 87 кілограмів
|39.
|2024, Париж, літня
|Ольга Харлан, Аліна Комащук, Ольга Кравацька, Юлія Бакастова
|фехтування, командна шабля
|40.
|2024, Париж
|Ярослава Магучіх
|легка атлетика, стрибки у висоту
|41.
|2024, Париж
|Олександр Хижняк
|бокс, до 80 кілограмів
