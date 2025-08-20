Збірна України вперше у своїй історії виступила окремою командою на зимовій Олімпіаді 1994 року. З того часу наші спортсмени регулярно поповнювали медальну скарбничку на зимових та літніх Іграх.

24 серпня 1991 року відбулося історичне проголошення незалежності України і відновлення самостійної держави. 24 Канал пригадав усі золоті медалі, які здобули українські спортсмени на Олімпійських іграх.

Яку кількість золотих медалей виграла Україна на Олімпіадах?

У 1992 році на Олімпіаді в Барселоні українські атлети виступили в складі Об'єднаної команди. Саме тоді на Олімпійських іграх вперше пролунав гімн України, коли золоту медаль здобула гімнастка Тетяна Гуцу.

Починаючи із зимової Олімпіади 1994 року у Ліллегаммері Україна виступає самостійною командою. З того часу українські олімпійці здобули 41 золоту медаль: 38 на літніх та 3 – на зимових Іграх.

Першою олімпійською чемпіонкою незалежної України стала фігуристка Оксана Баюл, яка виборола "золото" у Ліллегаммері-1994. Першу золоту медаль на літніх Олімпійських іграх через два роки здобув борець греко-римського стилю В'ячеслав Олійник. Атланта-1996 стала найуспішнішою Олімпіадою для українських спортсменів, які вибороли рекордну кількість золотих нагород – 9.

В'ячеслав Олійник здобув перше "золото" на літніх ОІ / фото Getty Images

Загалом золотими медалістами стали 47 українських спортсменів, враховуючи індивідуальні та командні змагання (41 на літніх та 6 на зимових).

Серед усіх українських олімпійських чемпіонів найбільше золотих медалей здобула плавчиня Яна Клочкова – чотири (дві у Сіднеї-2000 та дві в Афінах-2004). По дві нагороди найвищого ґатунку виграли Лілія Подкопаєва (спортивна гімнастика, 1996), Василь Ломаченко (бокс, 2008 і 2012), Ольга Харлан (фехтування, 2008 і 2024) і Юрій Чебан (веслування на байдарках і каное, 2012 і 2016).

Ольга Харлан – дворазова олімпійська чемпіонка / фото Getty Images

Олімпійськими чемпіонами з боксу також ставали Володимир Кличко у 1996 році та Олександр Усик у 2012. Цікаво, що "Доктор Сталевий Молот" зумів нокаутувати шведа Аттілу Левіна у чвертьфіналі, що буває вкрай рідко на олімпійських змаганнях. У фіналі Володимир переміг тонгійця Паеа Вольфргамма, якого через чотири роки нокаутував у першому раунді, але вже у професіоналах.

Володимир Кличко у 20 років став олімпійським чемпіоном / фото з інстаграму боксера

До вашої уваги усі золоті медалі здобуті українськими спортсменами на зимових та літніх Олімпійських іграх.

Усі золоті медалі України на Олімпійських іграх