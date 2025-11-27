Только не в Польше: топ-5 вариантов, где сборная Украины должна играть матчи плей-офф отбора ЧМ-2026

Сборная Украины квалифицировалась в раунд плей-офф отбора на ЧМ-2026. Уже в марте команда Сергея Реброва проведет два решающих матча за попадание на Мундиаль.

Первым соперником "сине-желтых" станет сборная Швеции. С ней мы сыграем номинально дома 26 марта. В случае успеха Украину ждет финальный матч против Польши или Албании 31-го числа, сообщает 24 Канал.

По теме Аналитики вычислили шансы сборной Украины попасть на ЧМ-2026

Почему не в Польше?

Эта встреча также станет домашней для команды Реброва. К сожалению, из-за военного положения Украина не сможет проводить матчи на своей территории, поэтому придется выбирать одну из арен Европы.

За последние три года большинство "домашних" матчей сборная Украины провела в Польше. Однако на этот раз вероятность избрания этой страны минимальна, ведь в финале плей-офф Украина может играть как раз против поляков.

Давать сопернику козырь в виде домашних трибун не будет на руку нашей команде. Поэтому УАФ надо выбрать другую страну для этого. 24 Канал предлагает свою пятерку наиболее удачных вариантов для матчей в марте.

Где Украине играть в плей-офф?

Очевидно, что оба матча нашей команде желательно играть в одном месте. Футболисты и так постоянно в переездах и хотя бы между матчами стыков могут избежать путешествий. Также важными факторами для выбора арены будут следующие факторы:

незанятость матчами сборных в марте

наличие украинской диаспоры

климатические условия

недорогая стоимость аренды и умеренная вместимость стадиона (от 20 до 40 тысяч)

К примеру, идеальным вариантом была бы Прага, где есть два стадиона вместимостью более 20 тысяч зрителей. Однако в марте местная команда оба стыковые матчи за выход на ЧМ-2026 будет играть дома, поэтому принять Украину не сможет.

ПАРИЖ

Стадион: Стад Жан-Буан (20 тысяч)

Франция является одной из самых населенных украинцами стран Европы. В Париже нашей команде могут обеспечить достойную поддержку, а фанаты ПСЖ лично готовы будут поболеть на Илью Забарного.



ФК Париж дебютировал в элите французского футбола / фото StadiumDB

Очевидно, что собрать "Стад-де-Франс" или даже стадион ПСЖ будет нереально. А вот на небольшую арену новичка Лиги 1 Парижа стоит обратить внимание. Местоположение довольно неплохое, а сборная Франции уже гарантировала себе ЧМ и может не играть в своей столице в марте.

ЛОНДОН

Стадионы: Селхерст Парк (25 тысяч), Крейвен Коттедж (28 тысяч), Стэмфорд Бридж (40 тысяч)

Украинцев в Англии также немало. особенно в Лондоне. К тому же, футбольная культура на Туманном Альбионе на самом высоком уровне. Не стоит забывать, что в 2023 году лондонский "Стэмфорд Бридж" собирал фанатов на благотворительном матче Game4Ukraine.

Как фанаты поддерживали Украину на благотворительном матче:

Теперь же УАФ может снова обратить свое внимание на британскую столицу. Конечно, речь об "Уэмбли" или "Эмирейтс" не идет. А вот более скромные, но атмосферные стадионы Челси, Фулхэма или Кристал Пэлес подошли бы неплохо. Первые двое еще и имеют хорошее географическое расположение.

ВЕНА

Стадион: Франц Хорр Стедиум (18 тысяч), Альянц Стедиум (30 тысяч)

Впрочем более приоритетными, видимо, будут варианты поближе к Украине. О Чехии уже говорили выше, Молдова и Литва не имеют арен на более 15 тысяч мест, Словакия будет играть дома в плей-офф, а Венгрия – просто не очень дружественная для нас страна.

Поэтому одним из вариантов могла бы быть Вена. Город является популярным как для украинских туристов, так и для беженцев. Более того, Украина имеет прямое железнодорожное сообщение со столицей Австрии, что облегчило бы выезд для фанатов и игроков.



Как выглядит домашняя арена венской Аустрии / фото StadiumDB

Главную арену страны "Эрнст Хаппель" на 60 тысяч мест отбрасываем. А вот домашние арены Аустрии и Рапида могли бы стать отличными вариантами. Добавим также, что Вена имеет прекрасное географическое расположение.

Поэтому для украинцев из Австрии, Словакии, Венгрии, Польши, Чехии и даже Германии будет несложно добраться до этого города. Ну и сборная Австрии не должна нагрузить столицу в марте, ведь уже квалифицировалась на Мундиаль.

БУХАРЕСТ / КЛУЖ-НАПОКА

Стадион: Клуж-Арена (30 тысяч), Стяуа (31 тысяча)

Еще одним удобным для Украины вариантом была бы соседняя Румыния. Во-первых, УАФ уже имеет положительную историю сотрудничества с Бухарестом. Именно в этом городе наша сборная базировалась на успешном Евро-2020 и обыграла там Северную Македонию.

Во-вторых, румыны оба свои стыковые матчи проведут на выезде. В-третьих, Украина также имеет прямое железнодорожное сообщение с Бухарестом, что делает этот город довольно привлекательным вариантом.



Бухарест является ближайшим столичным вариантом для сборной Украины / фото Pharos Controls

В столице страны стоит обратить внимание на стадион Стяуа, ведь собрать Национальный стадион на 55 тысяч будет трудно. Также не стоит отбрасывать и вариант с Клужем-Напокой.



"Клуж-Арена" расположена очень близко к границе с Украиной / фото с сайта стадиона

Местная арена вмещает 30 тысяч зрителей, а главным преимуществом города является его расположение – всего 120 километров от границы с Украиной. Правда, транспортное сообщение с Клужем оставляет желать лучшего.

ГЕРМАНИЯ-НИДЕРЛАНДЫ

Стадионы: Бохум (27 тысяч), Леверкузен (30 тысяч), Дуйсбург (31 тысяча), Эйндховен (35 тысяч)

Однако приоритетным для УАФ видится вариант с Германией. Именно эта страна является второй после Польши по количеству украинских беженцев. К тому же, большинство из них сконцентрировались в населенном регионе Райн-Вестфалия на западе страны.



Арена Байера уже принимала матч сборной Украины / фото SeatPick

УАФ же имеет положительный опыт организации матча там. В ноябре 2023-го Украина едва не обыграла в Леверкузене Италию (0:0), а на стадионе собралось аж 26 тысяч фанатов.



Стадион Бохума выглядит неплохой опцией для УАФ / фото RomaPress

К счастью, этот регион имеет немало арен на 20-40 тысяч. Речь не только о Леверкузене, но и Бохуме и Дуйсбурге. Также можно обратить внимание на нидерландский Эйндховен, который расположен очень близко к границе с Германией.