Украина победила Россию в главном спортивном суде мира

Спортивный арбитраж в Лозанне принял решение в пользу Украины в деле против России из-за организации шахматных турниров на временно оккупированных территориях. Этот приговор станет основой для того, чтобы агрессор не мог нормализовать любую свою спортивную деятельность на нашей земле.

Российской шахматной федерации, в соответствии с решением CAS, запрещено работать в Крыму, Севастополе, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях, пишет Politico.

Что означает решение CAS о шахматной федерации России?

Признание арбитражем исключительного права Украины осуществлять спортивную деятельность на территории оккупированных регионов создает важный прецеднт для всех видов спорта.

CAS подтвердил, что ни одна международная федерация не может игнорировать действия, которые направлены на легитимизацию оккупации. Это посылает сильный сигнал, что агрессию нельзя нормализовать через спортивные органы,

– заявил президент Украинской шахматной федерации Александр Камышин.

Датский гроссмейтер Петер Гейне Нилсен подчеркнул важность решения для того, чтобы разбить российский миф о якобы "гуманитарном" характере организации шахматных турниров, как это пытался подать скандальный президент Российской шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Как бы Кремль не считал эти регионы своими, их никто не будет воспринимать как часть России в повседневной жизни, включая спорт и культуру, частями которых являются шахматы,

– сказал Нилсен.

Решение CAS предусматривает для россиян 90-дневный дедлайн, в течение которого они обязаны остановить все шахматные активности на оккупированных территориях. Ранее Международная федерация шахмат FIDE также признала нарушения со стороны РФ, но ограничилась лишь небольшим штрафом в 45 тысяч евро, что и побудило Украину подать иск в Спортивный арбитраж.

