Бывший футболист, тренер польской сборной и президент Польского футбольного союза Збигнев Бонек отреагировал на поражение польской команды. В интервью Sport.pl он подчеркнул проблемные моменты в игре польских футболистов и их поведение на поле во время матча.

Смотрите также Первая победа Мальдеры: Украина эффектно одолела Польшу с голами Яремчука и Ярмоленко

Как Бонек прокомментировал матч Польша – Украина?

По его мнению, команда не демонстрировала должного уровня эмоциональной вовлеченности и спортивной агрессии.

Можно задуматься над одной вещью: как это возможно, что в Украине играют лучше нас. Это ненормально. Страна, в которой идет война, играет лучше нас,

– заявил Бонек.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Он также отметил, что во время трансляции не увидел у игроков сборной Польши признаков напряжения или переживаний из-за неудачного результата.

Когда показывали наших футболистов, тот с тем улыбался, тот с тем говорил. Не было заметно никакого стресса, даже того адреналина. А когда нет адреналина, стресса, желудка, прилипшего к спине, и не играешь за что-то, то матчи так и выглядят,

– сказал он.

По словам Бонека, проведенные замены не помогли команде, а лишь усилили хаос на поле. Кроме того, он напомнил о поражении от Швеции (2:3) в финале плейоф отбора на чемпионат мира-2026, которое многие называли случайностью.

Все говорили, что это было случайное фиаско. Это была наша самая большая ошибка. Мы хотели сыграть со Швецией, а потом говорили, что жаль, что не наткнулись на Украину в другом матче. Мы видели, что сегодня происходило. Украина нас немного разобрала на части,

– подчеркнул экс-тренер.

Экс-футболист также поставил под сомнение причины неудачных результатов польской сборной, подняв вопрос ответственности как тренерского штаба, так и самих игроков.

Проблема в том, что Ян Урбан является тренером, или проблема в наших игроках?,

– подытожил поляк.

Как проходил матч Польша – Украина?

Этот матч стал дебютным для сборной Украины под руководством нового главного тренера – итальянца Андреа Мальдеры, который вошел в историю как первый иностранный наставник национальной команды.

На 17-й минуте украинцы отличились голом Виктора Цыганкова, однако взятие ворот было отменено из-за положения вне игры у одного из партнеров. Открыть счет удалось на 34-й минуте: Роман Яремчук после перехвата и передачи от Цыганкова нанес удар из-за пределов штрафной площади, точно попав в нижний угол.

Перед самым перерывом, на 44-й минуте, Андрей Ярмоленко удвоил преимущество "сине-желтых", замкнув прострел Цыганкова на дальней штанге. Этот гол стал историческим для 36-летнего капитана: он установил новый рекорд как самый возрастной футболист, забивавший за сборную Украины, а также сократил отставание от рекордсмена команды по количеству голов Андрея Шевченко до одного мяча.

Свой следующий товарищеский матч сборная Украины проведет 7 июня, когда встретится с командой Дании.