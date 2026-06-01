Колишній футболіст, тренер польської збірної та президент Польського футбольного союзу Збігнєв Бонек відреагував на поразку польської команди. В інтерв'ю Sport.pl він підкреслив проблемні моменти в грі польських футболістів та їхню поведінку на полі під час матчу.

Як Бонек прокоментував матч Польща – Україна?

На його думку, команда не демонструвала належного рівня емоційної залученості та спортивної агресії.

Можна замислитися над однією річчю: як це можливо, що в Україні грають краще за нас. Це ненормально. Країна, в якій йде війна, грає краще за нас,

– заявив Бонек.

Він також зазначив, що під час трансляції не побачив у гравців збірної Польщі ознак напруги чи переживань через невдалий результат.

Коли показували наших футболістів, той з тим посміхався, той з тим говорив. Не було помітно жодного стресу, навіть того адреналіну. А коли немає адреналіну, стресу, шлунка, що прилип до спини, і не граєш за щось, то матчі так і виглядають,

– сказав він.

За словами Бонека, проведені заміни не допомогли команді, а лише посилили хаос на полі. Крім того, він нагадав про поразку від Швеції (2:3) у фіналі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026, яку багато хто називав випадковістю.

Усі говорили, що це було випадкове фіаско. Це була наша найбільша помилка. Ми хотіли зіграти зі Швецією, а потім говорили, що шкода, що не натрапили на Україну в іншому матчі. Ми бачили, що сьогодні відбувалося. Україна нас трохи розібрала на частини,

– наголосив екстренер.

Ексфутболіст також поставив під сумнів причини невдалих результатів польської збірної, порушивши питання відповідальності як тренерського штабу, так і самих гравців.

Чи проблема в тому, що Ян Урбан є тренером, чи проблема в наших гравцях?,

– підсумував поляк.

Як проходив матч Польща – Україна?

Цей матч став дебютним для збірної України під керівництвом нового головного тренера – італійця Андреа Мальдери, який увійшов в історію як перший іноземний наставник національної команди.

На 17-й хвилині українці відзначилися голом Віктора Циганкова, однак взяття воріт було скасоване через положення поза грою в одного з партнерів. Відкрити рахунок вдалося на 34-й хвилині: Роман Яремчук після перехоплення та передачі від Циганкова завдав удару з-за меж штрафного майданчика, точно влучивши у нижній кут.

Перед самою перервою, на 44-й хвилині, Андрій Ярмоленко подвоїв перевагу "синьо-жовтих", замкнувши простріл Циганкова на дальній стійці. Цей гол став історичним для 36-річного капітана: він встановив новий рекорд як найстарший футболіст, який забивав за збірну України, а також скоротив відставання від рекордсмена команди за кількістю голів Андрія Шевченка до одного м'яча.

Свій наступний товариський матч збірна України проведе 7 червня, коли зустрінеться з командою Данії.