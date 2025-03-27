Российский парабиатлонист Николай Полихин завоевал "серебро" Сочи-2014 в гонках на 7,5 и 12,5 километра. Однако россиянин "спалился" на подмене допинг-пробы, пишет 24 Канал со ссылкой на Международный паралимпийский комитет.

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Какие медали получит Украина за Паралимпиаду-2014

В ходе расследования выяснилось, Полухин употреблял запрещенный триметазидин во внесоревновательный период в феврале 2014 года. Независимый трибунал Международного паралимпийского комитета наказал россиянина дисквалификацией.

Таким образом, украинская сборная получит две награды в этих дисциплинах. Медали завоюет Юрий Уткин, который в обеих гонках финишировал четвертым. Таким образом, украинец получит две "бронзы".

Кроме того, Полухин в Сочи одержал победу в лыжных гонках на 15 километров. В этой гонке на втором и третьем местах были украинцы Анатолий Ковалевский и Виталий Лукьяненко. Теперь вместо "серебра" и "бронзы" они получат золотую и серебряную медали соответственно. Окончательное решение должен принять Международный паралимпийский комитет.

Отметим, что на Паралимпиаде-2014 Украина завоевала 25 наград и заняла четвертое место в медальном зачете. Если решение примут, то на счету "сине-желтых" будет 27 наград.