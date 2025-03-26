Украинские спортсмены объединились вокруг Родины во время войны против России. Многие атлеты защищают страну в рядах ВСУ, другие же прославляют нашу страну на международных соревнованиях.

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Дисквалификация на два года

Несмотря на запрет на выезд из Украины для многих мужчин, спортсмены получают эти разрешения в Министерстве молодежи и спорта. Их выпускают из страны на период соревнований, после чего они должны вернуться домой.

К сожалению, далеко не все атлеты остаются законопослушными в этом плане. Очередной скандал произошел с легкоатлетом Михаилом Гаврилюком, сообщает 24 Канал со ссылкой на журналиста Виталия Волочая.

Ранее Национальный антидопинговый центр Украины сообщил о бане для атлета на два года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация вступила в силу 27 декабря 2024 года.

Исчез заграницей

Однако причина бана заключается не в употреблении каких-то запрещенных веществ. В прошлом году Гаврилюк выехал за границу в составе сборной Украины. Она участвовала в чемпионате Балканских стран в Измире.

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Впрочем, на пути в Турцию Михаил пропал и больше не появлялся в команде. А дисквалификация от антидопингового центра выписана спортсмену за неявку на сдачу допинг-проб.

Их Гаврилюк должен был сдавать в Украине, но из-за незаконного пребывания за рубежом и нежелания вернуться на Родину он этого не сделал. Таким образом после трех неявок на допинг-тесты Михаил получил дисквалификацию, которая может превратиться в пожизненную.

Напомним, что Гаврилюк специализируется в метании молота. 26-летний атлет является многократным призером и чемпионом Украины, чемпионом Европы по метанию молота среди юношей (2016) и двукратным призером чемпионатов мира среди юношей ("серебро" 2015, "бронза" 2018).

Это уже не первая дисквалификация Михаила. В 2023 году Федерация легкой атлетики Украины отстранила спортсмена от сборной за драку внутри команды. Ранее сообщалось, что Олег Дорощук получил "золото" чемпионата Европы по прыжкам в высоту в помещении.