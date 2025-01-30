История матчей Украины против Латвии в еврокубках: идеальная статистика перед матчем Динамо – РФШ

Киевляне второй раз в своей истории встретятся с латвийцами на международной арене. Интересно, что в обоих случаях центральной фигурой противостояния становится Марис Верпаковскис.

Киевское Динамо готовится к своему последнему матчу в Лиге Европы 2024-2025. Команда Александра Шовковского будет противостоять чемпиону Латвии РФШ, сообщает 24 Канал.

Следите с нами Онлайн-трансляция матча Динамо – РФШ в Лиге Европы 2024-2025

Безупречная статистика

Украинские и латвийские клубы крайне редко пересекаются в еврокубках. Это будет лишь третий случай пересечения нашего клуба с представителем этой балтийской страны.

Впервые это произошло в сезоне 1997-1998. В первом раунде Кубка УЕФА полтавская Ворскла попала на Даугаву и не имела проблем с проходом дальше. На выезде "зелено-белые" победили 3:1, тогда как дома торжествовали немного скромнее (2:1).

Второй случай встречи украинцев и латвийцев был уже с участием Динамо. Киевляне стартовали в квалификации Лиги чемпионов 2006-2007 с дуэлей против Металлургса из города Лиепая.

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Латвийский барьер оказался слишком легким для "бело-синих". Дома Динамо выиграло 4:0, а на выезде – 4:1. Кстати, один из тех голов за киевлян забил Марис Верпаковскис. Он был воспитанником Металлургса, а ныне работает спортивным директором РФШ.

Напомним, что Динамо и РФШ уже потеряли любые шанс на проход в плей-офф. Матч между этими командами пройдет 30 января в Гамбурге. Начало – в 22:00 по киевскому времени.