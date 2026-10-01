Третий матч в Лиге наций станет для подопечных Мальдеры номинально домашним. Соперником нашей команды станет сборная Северной Ирландии, сообщает 24 Канал.

Что скажет Мальдера

Матч состоится 2 октября в словацком городе Трнава. За день до встречи тренер сборной Украины Андреа Мальдера пообщается с представителями СМИ.

Вместе с итальянским тренером на пресс-конференцию придет один из игроков национальной команды. Мероприятие начнется 1 октября в 13:00 по киевскому времени.

Пресс-конференция Андреа Мальдеры перед матчем Украина – Северная Ирландия: смотреть видео

Как Украина выступает в Лиге наций

Напомним, что это первые официальные матчи для Андреа Мальдеры во главе сборной Украины. Итальянец был назначен в мае, после чего провел два товарищеских матча – 2:0 с Польшей и 1:2 с Данией.

В Лиге наций "сине-желтые" начали довольно успешно. Украина минимально обыграла Венгрию в напряженном выездном матче благодаря голу Данила Сикана.

Во втором же туре подопечные Мальдеры сыграли вничью со счетом 0:0 с Грузией. В результате Украина удерживает лидерство в группе, имея по 4 очка с Северной Ирландией.

Отметим, что от итогов Лиги наций зависит, в какой корзине окажется Украина во время жеребьевки отборочного турнира к Евро-2028. Для команды Мальдеры важно занять первое или второе место.