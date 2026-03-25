Первым соперником нашей команды станет сборная Швеции, сообщает 24 Канал. С ней сборная Украины сыграет 26 марта в испанской Валенсии.
Где смотреть матч бесплатно?
Телеканал "MEGOGO Спорт" покажет трансляцию бесплатно. Он будет доступен в цифровом эфире Т2 и в кабельных сетях.
Где смотреть матч платно?
Также матч можно посмотреть по подписке на платформе MEGOGO в пакете "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт".
Хотя поединок номинально является домашним для Украины, из-за войны он пройдет на стадионе "Сьюдад де Валенсия" в Валенсии.
Начало матча – в 21:45.
Что надо знать накануне матча со Швецией?
- Сборная Украины готовится к важному полуфинальному матчу плей-офф квалификации на чемпионат мира по футболу 2026 года против Швеции, который состоится 26 марта в Валенсии.
- Украинцы финишировали вторыми в своей отборочной группе D (уступив лишь Франции), что позволило им пробиться в стыковые поединки.
Швеция же прошла групповой этап в группе B, но заняла четвертое место, из-за чего оказалась в плей-офф через рейтинг Лиги наций, а не напрямую.
Победитель пары Украина – Швеция сыграет 31 марта в финале плей-офф за путевку на мировое первенство против победителя пары Польша – Албания.