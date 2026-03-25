Первым соперником нашей команды станет сборная Швеции, сообщает 24 Канал. С ней сборная Украины сыграет 26 марта в испанской Валенсии.

Смотрите также Четвертьфиналисты Евро-2020: куда исчезли звезды сборной Украины, которые обыгрывали Швецию

Где смотреть матч бесплатно?

Телеканал "MEGOGO Спорт" покажет трансляцию бесплатно. Он будет доступен в цифровом эфире Т2 и в кабельных сетях.

Где смотреть матч платно?

Также матч можно посмотреть по подписке на платформе MEGOGO в пакете "Оптимальная", "Максимальная" или "Спорт".

Хотя поединок номинально является домашним для Украины, из-за войны он пройдет на стадионе "Сьюдад де Валенсия" в Валенсии.

Начало матча – в 21:45.

Что надо знать накануне матча со Швецией?