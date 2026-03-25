Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Із нею збірна України зіграє 26 березня у іспанській Валенсії.
Де дивитися матч безкоштовно?
Телеканал "MEGOGO Спорт" покаже трансляцію безкоштовно. Він буде доступний у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах.
Де дивитися матч платно?
Також матч можна переглянути за передплатою на платформі MEGOGO у пакеті "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт".
Хоч поєдинок номінально є домашнім для України, через війну він пройде на стадіоні "Сьюдад де Валенсія" у Валенсії.
Початок матчу – о 21:45.
Що треба знати напередодні матчу з Швецією?
- Збірна України готується до важливого півфінального матчу плей‑оф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня у Валенсії.
- Українці фінішували другими у своїй відбірковій групі D (поступившись лише Франції), що дозволило їм пробитися до стикових поєдинків.
Швеція ж пройшла груповий етап у групі B, але посіла четверте місце, через що опинилася в плей‑оф через рейтинг Ліги націй, а не напряму.
Переможець пари Україна – Швеція зіграє 31 березня у фіналі плей‑оф за путівку на світову першість проти переможця пари Польща – Албанія.