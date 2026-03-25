Першим суперником нашої команди стане збірна Швеції, повідомляє 24 Канал. Із нею збірна України зіграє 26 березня у іспанській Валенсії.

Де дивитися матч безкоштовно?

Телеканал "MEGOGO Спорт" покаже трансляцію безкоштовно. Він буде доступний у цифровому ефірі Т2 та в кабельних мережах.

Де дивитися матч платно?

Також матч можна переглянути за передплатою на платформі MEGOGO у пакеті "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт".

Хоч поєдинок номінально є домашнім для України, через війну він пройде на стадіоні "Сьюдад де Валенсія" у Валенсії.

Початок матчу – о 21:45.

Що треба знати напередодні матчу з Швецією?

  • Збірна України готується до важливого півфінального матчу плей‑оф кваліфікації на чемпіонат світу з футболу 2026 проти Швеції, який відбудеться 26 березня у Валенсії.
  • Українці фінішували другими у своїй відбірковій групі D (поступившись лише Франції), що дозволило їм пробитися до стикових поєдинків.

  • Швеція ж пройшла груповий етап у групі B, але посіла четверте місце, через що опинилася в плей‑оф через рейтинг Ліги націй, а не напряму.

  • Переможець пари Україна – Швеція зіграє 31 березня у фіналі плей‑оф за путівку на світову першість проти переможця пари Польща – Албанія.