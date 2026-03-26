Поединок между Украиной и Швецией состоится 26 марта, в 21:45. Свой месседж в ожидании встречи оставили не только футбольные функционеры, но и шведские дипломаты, сообщает 24 Канал.
Что заявили в МИД Швеции?
Министерство иностранных дел Швеции выразило поддержку национальной сборной Украины перед сегодняшним матчем плей-офф отбора на ЧМ-2026.
Соперники на поле, объединены вне его. Желаем успеха сегодня сине-желтым,
– написали на странице МИД Швеции в сети Х.
Контекст матча Украина – Швеция
Матч Украина – Швеция состоится в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026. Из-за этого украинская команда вынуждена проводить номинально домашние поединки за рубежом.
Ранее шведская сторона даже предлагала провести игру на своей территории, чтобы упростить логистику и подготовку к матчу, пишет gp.se. В Украине такую идею восприняли сдержанно, подчеркивая желание сыграть оба поединка плей-офф в одном городе.
Что известно о матче плей-офф отбора ЧМ-2026?
- Украина и Швеция сыграют в четверг, 26 марта, сообщает сайт УЕФА. Поединок начнется в 21:45 по Киеву.
- Победитель этой пары в решающем матче встретится с триумфатором поединка Польша – Албания.
- Украина будет номинальным хозяином матча против Швеции – игра состоится в Валенсии (Испания).