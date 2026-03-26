Поединок между Украиной и Швецией состоится 26 марта, в 21:45. Свой месседж в ожидании встречи оставили не только футбольные функционеры, но и шведские дипломаты, сообщает 24 Канал.

Что заявили в МИД Швеции?

Министерство иностранных дел Швеции выразило поддержку национальной сборной Украины перед сегодняшним матчем плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Соперники на поле, объединены вне его. Желаем успеха сегодня сине-желтым,

– написали на странице МИД Швеции в сети Х.

Контекст матча Украина – Швеция

Матч Украина – Швеция состоится в полуфинале плей-офф отбора на ЧМ-2026. Из-за этого украинская команда вынуждена проводить номинально домашние поединки за рубежом.

Ранее шведская сторона даже предлагала провести игру на своей территории, чтобы упростить логистику и подготовку к матчу, пишет gp.se. В Украине такую идею восприняли сдержанно, подчеркивая желание сыграть оба поединка плей-офф в одном городе.

