Поєдинок між Україною та Швецією відбудеться 26 березня, о 21:45. Свій меседж в очікуванні зустрічі залишили не лише футбольні функціонери, а й шведські дипломати, повідомляє 24 Канал.

Що заявили у МЗС Швеції?

Міністерство закордонних справ Швеції висловило підтримку національній збірній України перед сьогоднішнім матчем плей-оф відбору на ЧС-2026.

Суперники на полі, об’єднані поза ним. Бажаємо успіху сьогодні синьо-жовтим,

– написали на сторінці МЗС Швеції у мережі Х.

Контекст матчу Україна – Швеція

Матч Україна – Швеція відбудеться у півфіналі плей-оф відбору на ЧС-2026. Через війну українська команда змушена проводити номінально домашні поєдинки за кордоном.

Раніше шведська сторона навіть пропонувала провести гру на своїй території, щоб спростити логістику та підготовку до матчу, пише gp.se. В Україні таку ідею сприйняли стримано, наголошуючи на бажанні зіграти обидва поєдинки плей-оф в одному місті.

