Сборная Украины потеряла более 130 миллионов евро перед матчем со Швецией

Эпидемия травм в сборной Украины по футболу перед важнейшими матчами года в отборе на чемпионат мира продолжается. Из игроков, которые точно не смогут помочь команде Сергея Реброва, уже можно было бы собрать приличный состав.

24 Канал подсчитал, какая трансферная стоимость тех, кто будет находиться в лазарете главной команды. Сумма получилась довольно впечатляющая.

Кто не сыграет за сборную Украины против Швеции?

Трансферная стоимость взята по материалам портала портала Transfermarkt

Артем Довбик – 20 миллионов евро

Болезненная потеря как для самого Артема, у которого не слишком складывается отрезок карьеры в Роме, так и для сборной, которая традиционно имеет дефицит нападающих. Довбик травмировался в январе, был прооперирован и теперь будет восстанавливаться около 5 месяцев, что ставит под угрозу его участие в Мундиале, если мы, конечно, туда выйдем.

Александр Зинченко - 15 миллионов евро

Только один из лидеров и символов современной сборной Украины, казалось, перезагрузил карьеру, перейдя в Аякс, как его снова настигла главная проблема – высокая травматичность. Зинченко разорвал крестообразную связку, поэтому за командой Сергея Реброва сможет наблюдать только по телевизору.

Николай Матвиенко – 15 миллионов евро

Одна из свежих потерь, которая бьет не только по линии защиты украинской сборной, но и по атмосфере в раздевалке и настройке команды, ведь речь идет о капитане. Матвиенко пропустил тренировку Шахтера из-за повреждения сухожилия, и есть серьезный риск, что в Валенсию на матчи плей-офф он не поедет.

Арсений Батагов – 11 миллионов евро

Багатов еще не дебютировал за национальную сборную, но с учетом потенциального отсутствия Матвиенко это была бы вполне удачная опция в центр защиты. Но, по информации инсайдера Игоря Бурбаса, игрок Трабзонспора травмировался во время тренировки, и срок его восстановления может составлять от одной недели вплоть до четырех.

Владислав Великан – 1 миллион евро

Вингер Полесья надеялся восстановиться к матчам сборной, но, судя по всему, его возвращение на поле откладывается до апреля. Несмотря на то, что Владислав вряд ли считается в команде Сергея Реброва основным, варианты на фланги нам бы изрядно помогли.

Михаил Мудрик – 70 миллионов евро (стоимость трансфера из Шахтера в Челси)

Мудрик не входит в число травмированных, но в контексте потерь сборной о нем невозможно не вспомнить. С запасом самый дорогой футболист с украинским паспортом сейчас даже не имеет на Transfermarkt трансферной стоимости, ведь является отстраненным от футбола, и время его возвращения до сих пор остается загадкой. Михаил – настоящая звезда, которой Украине на поле в Валенсии совершенно точно будет не хватать.

В общем: 132 миллиона евро.

Какие проблемы у Швеции?

Наш ближайший соперник тоже подходит к игре с Украиной далеко не оптимальным составом.

До сих пор под большим вопросом остается участие в матче травмированного нападающего Александра Исака, который стал одним из самых дорогих футболистов мира после трансфера в Ливерпуль из Ньюкасла.

Также с высокой вероятностью пропустят игру с Украиной. Лукас Бергвалль, Деян Кулусевски и голкипер Виктор Йоханссон.