Скандал в сборной Украины: почему Ребров игнорирует игрока Реала

Сборная Украины уже в марте проведет решающие матчи в отборе на чемпионат мира-2026. Наша команда сыграет один или два матча, которые определят судьбу участия на Мундиале.

Накануне сбора Сергей Ребров объявил заявку сборной Украины. Одним из резонансных вопросов стал невызов Андрея Лунина в лагерь команды, сообщает журналист Игорь Цыганык.

Что не так с Луниным?

Наставник "сине-желтых" вызвал Анатолия Трубина, Дмитрия Резника и Руслана Нещерета в сборную. А вот Лунин в очередной раз остался без вызова от тренера.

Осенью появилась информация, что Андрей не желает приезжать в сборную Украины, если ему не гарантируют место в старте. Сейчас основным вратарем "сине-желтых" является Анатолий Трубин.

Сам же Лунин опровергал эту информацию и заявлял, что всегда готов приезжать в сборную. Но Игорь Цыганык акцентировал на том, что Ребров все равно принципиально не вызвал футболиста Реала.

Была очень большая волна информации от Лунина. что он хочет ехать в сборную. Но вот вам ответ! Это не я говорю, это говорит главный тренер сборной Украины. Они выбрали Нещерета. Почему его? У него есть сейчас игровая практика, Динамо играет достаточно уверенно. В любом случае он едет третьим вратарем,

– считает Цыганык.

Напомним, что последний раз Лунин вызывался в сборную в июне прошлого года на товарищеские матчи против Канады и Новой Зеландии. В сентябре Андрей пропустил игры национальной команды из-за травмы, тогда как в октябре и ноябре Ребров уже целенаправленно его не вызывал.

Украинец с 2018 года играет за Реал, но так и не смог завоевать место в основе мадридцев. Лунин является дублером Тибо Куртуа и играет только в Кубке или в случае травмы бельгийца. В текущем сезоне Андрей провел лишь три матча, сообщает сайт Transfermarkt.

