"Какая вам разница?": Ребров эмоционально рассказал о кадровой ситуации в сборной Украины

На пресс-конференции перед матчем Украины и Швеции в плей-офф отбора на чемпионат мира главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров в основном отвечал на вопросы о составе команды. Коуч традиционно не раскрывал тайн, но сделал несколько интересных намеков.

Вместе с Ребровым к журналистам в Валенсии пришел защитник Илья Забарный. Один из вопросов касался того, будет ли игрок ПСЖ капитаном сборной при отсутствии Николая Матвиенко, пишет Суспільне.

Кто станет капитаном сборной в матче со Швецией?

Предположение прессы, что выбор именно Забарного для предматчевых мероприятий является неслучайным, наставник главной команды не подтвердил – но и не упустил возможности, что именно Илья выведет сборную на поле против Швеции.

Думаю, у нас есть в команде лидеры, которые должны вести за собой. Не важно, кто капитан. Илья был капитаном против Франции. Завтра решим. Я не думаю, что это большая проблема. Какая вам разница? У нас есть лидеры на поле. Здесь действительно очень важно демонстрировать характер. Тактика, стратегия - это важно, но против Швеции очень важно показать характер,

– несколько эмоционально отметил Ребров.

Дебютирует ли за сборную нападающий Динамо Пономаренко?

Еще один вопрос касался дебютного вызова в сборную форварда Динамо Матвея Пономаренко. У Реброва поинтересовались, есть ли шанс увидеть молодого игрока на поле, пишет "Трибуна".

Если он вызван в сборную, так, меня поразила его игра, что он забивал в каждом матче. Что будет в игре со Швецией - посмотрим,

– избежал прямого ответа коуч.

Есть ли в расположении сборной Украины травмированные перед матчем со Швецией?

В главную команду с повреждением прибыл нападающий Лиона Роман Яремчук. Однако, к счастью, сейчас колено не беспокоит форварда, и вообще лазарет в сборной пустой.

Были небольшие повреждения у некоторых игроков. Но сегодня все тренируются в общей группе. Я разговаривал с врачом - больше никто не обращался, кроме тех, кто были. К сожалению, два игрока – Малиновский и Конопля – у нас пропускают первый матч, но они готовятся к следующему. Так, Роман готовится к этой игре,

– разъяснил кадровую ситуацию Ребров.

