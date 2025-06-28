Сборная Украины стала чемпионом мира по ММА среди юниоров

В Бразилии завершился чемпионат мира GAMMA по смешанным боевым искусствам. На престижном турнире успешно выступила сборная Украины.

Чемпионат мира по ММА (GAMMA) проходил в бразильском Сан-Паоло с 16 по 22 июня. В турнире приняли участие 42 страны-участницы, пишет 24 Канал.

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Как выступили украинцы на чемпионате ММА

Наши спортсмены продемонстрировали настоящий казацкий дух. Соревнования были очень сложными в физическом и эмоциональном плане. Однако "сине-желтые" с достоинством прошли все испытания и вернулись домой с большим количеством наград.

В общем командном зачете сборная Украины заняла второе место. А в категории U-18 "сине-желтые" стали чемпионами мира.

Наши юные спортсмены завоевали 21 медаль: 12 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Сборная Украины на чемпионате мира по ММА / фото UF MMA

Всего на счету украинских бойцов 27 наград: 15 золотых, 6 серебряных и 6 бронзовых.

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