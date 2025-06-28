Чемпіонат світу з ММА (GAMMA) тривав у бразильському Сан-Паоло з 16 по 22 червня. У турнірі взяли участь 42 країни-учасниці, пише 24 Канал.

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Як виступили українці на чемпіонаті ММА

Наші спортсмени продемонстрували справжній козацький дух. Змагання були дуже складними у фізичному та емоційному плані. Проте "синьо-жовті" з гідністю пройшли усі випробування та повернулися додому з великою кількістю нагород.

У загальному командному заліку збірна України посіла друге місце. А у категорії U-18 "синьо-жовті" стали чемпіонами світу.

Наші юні спортсмени вибороли 21 медаль: 12 золотих, 4 срібних та 5 бронзових.

Збірна України на чемпіонаті світу з ММА / фото UF MMA

Загалом на рахунку український бійців 27 нагород: 15 золотих, 6 срібних та 6 бронзових.

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