Во вторник, 7 октября, сборная Украины по футболу U-20 сыграла против Испании на чемпионате мира-2025. Команда Дмитрия Михайленко боролась за выход в четвертьфинал Мундиаля.

Украинская сборная вышла в плей-офф ЧМ-2025 с первого места квартета "В", набрав в трех турах 7 баллов. Зато Испания заняла в своей группе "С" лишь третью позицию (4 очка), информирует 24 Канал.

Смотрите также Украинский футболист забил на ЧМ-2025 через 30 секунд после выхода на поле: мощное видео

Как прошел матч Украина U-20 – Испания U-20?

За несколько часов до матча стало известно, что Украине не поможет ее лидер Геннадий Синчук. Полузащитник уже пропускал прошлый поединок против Парагвая из-за перебора желтых карточек. Однако ФИФА продлила дисквалификацию из-за пребывания игрока в технической зоне.

Руководитель украинской делегации на чемпионате мира U-20 Дмитрий Пелин комментировал решение ФИФА в комментарии Трибуне. По его словам, Синчук не нарушал правил регламента. Пелин рассказал, что Синчук прибыл с командой на стадион и в сопровождении представителя ФИФА поднялся на трибуну, где занял свое место. Делегат ФИФА четко заметил, что Геннадий не имеет права находиться в раздевалке, тоннеле, скамейке запасных или технической зоне.

Мы придерживались этих требований. Делегат позволил футболисту выполнить легкую разминку перед матчем, после чего Синчук вернулся на трибуну и оставался там в течение всего поединка,

– подытожил представитель "сине-желтых".

К слову. Геннадий Синчук отмечался голами в обоих сыгранных матчах на ЧМ-2025 – в ворота Южной Кореи и Панамы.

В первом тайме Испания по всем показателям переиграла Украину и вполне заслуженно первой повела в счете 0:1. На 24-й минуте "Фурия Роха" оригинально разыграла угловой, мяч добрался до центра вблизи штрафной площадки. Мендоса красиво забросил на Гарсию, который вывел испанскую сборную вперед, легко прошив Крапивцова.

Под занавес первого тайма Пономаренко лучше всех сыграл на втором этаже после подачи со штрафного, но удар головой у динамовца не очень удался. Мяч спокойно вылетел за пределы поля в более чем метре от испанских ворот.

Первая половина встречи закончилась минимальной победой испанцев 0:1.

На старте второго тайма Ващенко дальним ударом угрожал владениям соперника. Мяч после опасного рикошета полетел на угловой, который закончился стремительной контратакой гостей. Лишь грамотные действия Карамана не позволили сопернику развернуть атаку на другой фланг.

После чего испанцы не дали создали хотя бы одной 100-процентной возможности забить. Зато Гарсия был близок к дублю.

На 84-й минуте голкипер гостей легко забрал мяч в руки после удара Гусева.

Испанские игроки продолжали держать мяч в своих ногах, много контролируя круглого.

На последней минуте основного времени матча Пищур мог сравнивать цифры на табло. Но удар украинского таранного форварда был заблокирован.

После чего Испания выбежала в молниеносную атаку, лишь своевременный выход из ворот Крапивцова спас Украину от второго пропущенного гола. Голкипер Жироны рискнул далеко выбежать из собственной штрафной и не прогадал.

Почти сразу гости имели еще один острый момент после того, как с мячом завозился вратарь "сине-желтых". К сожалению, в компенсированное время больше мячом владели испанцы.

Финальный свисток зафиксировал минимальную победу Испании 0:1. Украина завершила свои выступления на чемпионате мира-2025 U-20.

Украина U-20 – Испания U-20 0:1

Гол: Гарсия, 24

Испанская сборная в четвертьфинале сыграет против победителя пары Колумбия – Южная Африка. Эта очная встреча состоится 8 октября в 22:30 по Киеву.