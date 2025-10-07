К сожалению, тренерский штаб украинской сборной не сможет рассчитывать на одного из лидеров команды Геннадия Синчука. 19-летний правый вингер не сможет сыграть против Испании U-20 из-за решения ФИФА, пишет 24 Канал со ссылкой на Dynamomania.

Почему продлена дисквалификация Синчука?

ФИФА продлила дисквалификацию полузащитника канадского Монреаля, который получил две желтые карточки в двух турах ЧМ-2025 U-20. Из-за перебора горчичников Синчук уже пропускал матч 3-го тура группового раунда против Парагвая. Без Геннадия "сине-желтые" вырвали победу со счетом 2:1.

Несмотря на это Синчук во время этого матча находился в технической зоне, что запрещено дисквалифицированным футболистам. Источник также отмечает, что Украина может обжаловать данное решение.

К слову. Начало матча 1/8 финала Украина U-20 – Испания U-20 начнется 7 октября в 22:30 (по киевскому времени).

Что известно о Геннадии Синчуке?