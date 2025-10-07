На жаль, тренерський штаб української збірної не зможе розраховувати на одного із лідерів команди Геннадія Синчука. 19-річний правий вінгер не зможе зіграти проти Іспанії U-20 через рішення ФІФА, пише 24 Канал із посиланням на Dynamomania.

Варто побачити Український футболіст забив на ЧС-2025 через 30 секунд після виходу на поле: потужне відео

Чому продовжена дискваліфікація Синчука?

ФІФА продовжила дискваліфікацію півзахисника канадського Монреаля, який отримав дві жовті картки у двох турах ЧС-2025 U-20. Через перебір гірчичників Синчук вже пропускав матч 3-го туру групового раунду проти Парагваю. Без Геннадія "синьо-жовті" вирвали перемогу з рахунком 2:1.

Попри це Синчук під час цього матчу перебував у технічній зоні, що заборонено дискваліфікованим футболістам. Джерело також зазначає, що Україна може оскаржити дане рішення.

До слова. Початок матчу 1/8 фіналу Україна U-20 – Іспанія U-20 розпочнеться 7 жовтня о 22:30 (за київським часом).

Що відомо про Геннадія Синчука?