Перша половина зустрічі минула без голів, команди пішли на перерву за нульового рахунку. Головний тренер збірної України U-20 Дмитро Михайленко відреагував на "сухий" рахунок заміною по перерві і не вгадав із нею, повідомляє 24 Канал.

Як Деркач забив у ворота Парагваю U-20?

Замість Кирила Дігтяра на полі з'явився Максим Деркач. 20-річному лівому захиснику латвійського Тукумса вистачило лише пів хвилини, аби відкрити рахунок у поєдинку – 1:0 на користь України.

"Синьо-жовті" організували класну атаку, Кревсун побачив підключення Деркача. Максим довго не вагався після передачі партнера по команді та легко пробив повз голкіпера Парагваю.

Деркач відкрив лік своїм результативним діям на ЧС-2025 U-20. Відзначимо, що фланговий оборонець взяв участь в усіх трьох матчах України у груповому раунді, але не відіграв жодного повного поєдинку – по 45 хвилин проти Панами та Парагваю, а також 18 хвилин зіграв проти Південної Кореї.

Автором другого голу у складі України у ворота Парагваю став динамівець Матвій Пономаренко. Україна здобула перемогу 2:1 та із першого місця вийшла у плей-оф Мундіалю (7 балів). Парагвай ста другим у квартеті "В" (4 очки). Третє місце посіли гравці з Південної Кореї (4 пункти), а замкнули групу і вилетіли з ЧС-2025 панамці (1 очко).

Відеоогляд матчу Україна U-20 – Парагвай U-20

Що відомо про 20-річного захисника Максима Деркача?

Вихованець донецького Шахтаря, який у 2023-му переїхав до чемпіонату Португалії. Деркач підписав контракт із ФК Ештуріл-Прая.

Взимку 2024-го опинився без клубу, а влітку того ж року став футболістом латвійського РФШ-2 (15 ігор). На початку поточного року доєднався до основної команди РФШ (4 поєдинки). А влітку 2025-го поїхав набиратись досвіду в інший латвійський клуб Тукумс (5 матчів). Оренда розрахована до кінця цього року.

Transfermarkt оцінює вартість Максима Деркача у 100 тисяч євро.

До збірної U-20 пограв за національні команди України U-17 та U-19.

Після переможного матчу наставник "синьо-жовтих" Дмитро Михайленко у коментарі "Суспільне Спорт" поділився враженнями від поєдинку та гри своїх підопічних.

"Важко грати через два дні на третій. У нас є хлопці, що у будь-який час вийдуть та допоможуть. Наголошував у команді, що всі гравці матимуть хвилини, допомагатимуть здобувати перемогу. Побачили стан, дехто втомився, дехто у хорошому стані знаходився. Вирішили зробити заміни та побачили, що від цього гірше не стало. Результативні заміни бувають, дуже задоволені хлопцями: і Матвієм Пономаренком, і Максом Деркачем, бо вийшли на заміну мотивовані, з бажанням. Доля нагородила їх забитими м’ячами", – сказав коуч України U-20.

Тренер додав, що не рахував, на яку команду у плей-оф можуть вийти його хлопці.