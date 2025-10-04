Первая половина встречи прошла без голов, команды ушли на перерыв при нулевом счете. Главный тренер сборной Украины U-20 Дмитрий Михайленко отреагировал на "сухой" счет заменой после перерыва и не угадал с ней, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Отпраздновал вызов в сборную Украины: Зубков отметился мастерским голом – эффектное видео

Как Деркач забил в ворота Парагвая U-20?

Вместо Кирилла Дигтяра на поле появился Максим Деркач. 20-летнему левому защитнику латвийского Тукумса хватило всего полминуты, чтобы открыть счет в поединке – 1:0 в пользу Украины.

"Сине-желтые" организовали классную атаку, Кревсун увидел подключение Деркача. Максим долго не колебался после передачи партнера по команде и легко пробил мимо голкипера Парагвая.

Деркач открыл счет своим результативным действиям на ЧМ-2025 U-20. Отметим, что фланговый защитник принял участие во всех трех матчах Украины в групповом раунде, но не сыграл ни одного полного поединка – по 45 минут против Панамы и Парагвая, а также 18 минут сыграл против Южной Кореи.

Автором второго гола в составе Украины в ворота Парагвая стал динамовец Матвей Пономаренко. Украина одержала победу 2:1 и с первого места вышла в плей-офф Мундиаля (7 баллов). Парагвай стал вторым в квартете "В" (4 очка). Третье место заняли игроки из Южной Кореи (4 пункта), а замкнули группу и вылетели с ЧМ-2025 панамцы (1 очко).

Видеообзор матча Украина U-20 – Парагвай U-20

Что известно о 20-летнем защитнике Максиме Деркаче?

Воспитанник донецкого Шахтера, который в 2023-м переехал в чемпионат Португалии. Деркач подписал контракт с ФК Эштурил-Прая.

Зимой 2024-го оказался без клуба, а летом того же года стал футболистом латвийского РФШ-2 (15 игр). В начале текущего года присоединился к основной команде РФШ (4 поединка). А летом 2025-го поехал набираться опыта в другой латвийский клуб Тукумс (5 матчей). Аренда рассчитана до конца этого года.

Transfermarkt оценивает стоимость Максима Деркача в 100 тысяч евро.

До сборной U-20 поиграл за национальные команды Украины U-17 и U-19.

После победного матча наставник "сине-желтых" Дмитрий Михайленко в комментарии "Суспільне Спорт" поделился впечатлениями от поединка и игры своих подопечных.

"Трудно играть через два дня на третий. У нас есть ребята, что в любое время выйдут и помогут. Подчеркивал в команде, что все игроки будут иметь минуты, помогать одерживать победу. Увидели состояние, некоторые устали, некоторые в хорошем состоянии находились. Решили сделать замены и увидели, что от этого хуже не стало. Результативные замены бывают, очень довольны ребятами: и Матвеем Пономаренко, и Максом Деркачем, потому что вышли на замену мотивированные, с желанием. Судьба наградила их забитыми мячами", – сказал коуч Украины U-20.

Тренер добавил, что не считал, на какую команду в плей-офф могут выйти его ребята.