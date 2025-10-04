Сборная Украины U-20 завершила выступление на групповой стадии юношеского чемпионата мира-2025. В последнем туре этой стадии "сине-желтые" противостояли сборной Парагвая, сообщает 24 Канал.
На что претендовала Украина?
В первых двух турах Украина не слишком поразила игрой, но все же набрала четыре очка. Подопечные Дмитрия Михайленко одержали непростую победу над Южной Кореей (2:1) и расписали ничью с Панамой (1:1).
Перед последним туром "сине-желтые" делили первое место со своим последним оппонентом Парагваем. Показатели очков и голов были симметричными, но Украина занимала выше место благодаря меньшему количеству заработанных желтых и красных карточек.
Поэтому ничья в последнем туре гарантировала нашей команде первое место. Наставник применил ротацию, выставив аж шесть новых игроков по сравнению с предыдущим матчем. Синчук пропускал игру из-за перебора карточек, на его место вышел Кристиан Шевченко – сын Андрея Шевченко.
Украина U-20 – Парагвай U-20 2:1
Голы: Деркач, 46, Пономаренко, 80 – Миньо, 69.
Парагвай также не желал рисковать, ведь в случае проигрыша мог скатиться на третье место. Ничья же тоже гарантировала южноамериканцам выход в плей-офф, поэтому первый тайм прошел без большого количества моментов.
Инициативой владели украинцы, но остроты было немного. Разве что можно вспомнить опасный удар от Киселя после углового, когда защитник заблокировал удар с 2-3 метров.
Добиться своего подопечные Михайленко смогли сразу после перерыва. Решающим стал выход Максима Деркача на замену. Игрок Тукумс 2000 получил передачу от Кревсуна и реализовал выход один на один.
Расклад был максимально комфортным для Украины. Соперник никак не мог разогнать свои атаки, тогда как "сине-желтые" имели все шансы увеличить преимущество. Классные моменты не реализовали Шевченко, Пономаренко и Катрич.
К сожалению, после этого Парагвай реализовал едва ли не единственный свой опасный момент. Миньо убежал от Гусева и пробил в дальний угол из-под защитника Кудривки. Крапивцов не спас.
Ничья устраивала бы обе команды, однако украинцы не опустили руки и вырвали победу. Героем стал Матвей Пономаренко, который прошел из центра поля в штрафную и нанес точный дальний удар.
Украина на чемпионате мира U-20
- "Сине-желтые" выиграли группу с семью очками и гарантировали себе выход в плей-офф. Ранее Украина четыре раза играла на чемпионате мира U-20 и каждый раз неизменно попадала в 1/8 финала.
- Свой первый матч в плей-офф Украина проведет 8 октября в Вальпараисо. Матч начнется в 02:00 по киевскому времени.
- Соперником "сине-желтых" станет команда, которая займет третье место в группе А, С или D.
- Потенциальными соперниками являются Япония, Чили, Новая Зеландия, Египет, Мексика, Бразилия, Испания, Италия, Куба или Австралия. Финал турнира пройдет 19 октября в Сантьяго.
- Напомним, что в 2019 году Украина смогла сотворить сенсацию на Мундиале U-20. Подопечные Александра Петракова смогли выиграть трофей, переиграв в финале Южную Корею. Ранее мы упоминали, где сейчас находятся герои юношеского чемпионата мира-2019.