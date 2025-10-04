Олександр Зубков вийшов у стартовому складі Трабзонспора, а от Данило Сікан з'явився на футбольному полі лише наприкінці матчу. Перша половина зустрічі закінчилась мінімально на користь господарів 1:0, пише 24 Канал.

Як зіграли Зубков і Сікан у матчі Трабзонспора?

На старті другого тайму футболісти Трабзонспора відзначились у воротах суперника ще двічі. Один із голів забив Зубков. Савич чудовою розрізною передачею вивів Олександра на вільний простір. Українець відірвався від захисника та легко пробив повз голкіпера Кайсеріспора. Гол Зубкова довів рахунок до розгромного 3:0.

Для Зубкова цей м'яч став дебютним у поточному сезоні-2025/2026. До цього Олександр відзначився 3 гольовими передачами у 8-ми проведених іграх. Загалом український вінгер забив вже 9 голів у футболці турецького клубу.

Сікан вийшов із лави запасних лише на 86-й хвилині. Але навіть цього мізерного часу вистачило колишньому форварду донецького Шахтаря, аби відзначитись у позитивному векторі. У компенсований до матчу час Данило заробив на собі пенальті, яке впевнено реалізував Онуачу.

Фінальний свисток зафіксував переконливу перемогу Трабзонспора 4:0.

Відеоогляд матчу Трабзонспор – Кайсеріспор

