Украинская молодежка вырвала победу над вице-чемпионами Европы накануне старта на Евро-2025

Подопечные Унаи Мельгосы смогли порадовать фанатов победой в последнем спарринге перед чемпионатом Европы U-21. Особенно приятно, что Украине удалось победить мощную Испанию.

Сборная Украины U-21 готовится к молодежному чемпионату Европы. Команда Унаи Мельгосы собралась заранее ради проведения двух спаррингов, сообщает 24 Канал.

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Подготовка к Евро

В первом команда одолела Мурсию U-21 (4:0), а вторым оппонентом стала мощная сборная Испании U-21. "Фурия роха" рекордные 5 раз выигрывала молодежное Евро, а на прошлом турнире в 2023-м стала вице-чемпионом. Тогда, кстати, испанцы прибили в полуфинале Украину со счетом 5:1.

На этот раз Мельгоса подкрепился игроками основной сборной, такими как Ванат, Бражко и Ярмолюк. Первые двое вышли с первых минут на спарринг с испанцами.

Испания U-21 – Украина U-21 0:1

Гол: Квасниця, 90+2.

В целом же тренер выпустил со старта аж восьмерых игроков Динамо. Сама же игра имела все атрибуты товарищеского матча, ведь ни одна из команд не хотела терять игроков перед Евро.

У "сине-желтых" обостряли игру Волошин и Рубчинский, а Михавко несколько раз неплохо подключился на угловой. Вратари Нещерет и Ермаков также действовали надежно, не позволив сопернику отличиться.

Игра шла к нулевой ничьей, но Украине удалось вырвать победу в компенсированное время. Удачно сыграли замены Мельгосы, ведь Квасниця точно головой замкнул навес от Вьюнника. Этот мяч и принес победу "сине-желтым".

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После этого матча Украина отправится в Словакию, где и пройдет сам молодежный Евро-2025. Напомним, что "сине-желтые" попали в один квартет с Данией, Финляндией и Нидерландами. Матч с первыми пройдет уже 12 июня.