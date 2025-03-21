Игра состоится в турецком городе Белек на арене "Bellis Deluxe Stadium". Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени, сообщает 24 Канал.

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Очередной шаг в подготовке к ЧЕ-2025

"Сине-желтые" проводят учебно-тренировочный сбор в Турции, где готовятся к Евро-2025. На континентальное первенство они пробились, благодаря успешному прохождению квалификации в отборочной группе F.

Молодежка одержала восемь побед в десяти встречах. Она заняла второе место, уступив лишь Англии, которая набрала на одно очко больше.

Словенцы также отобрались на молодежный чемпионат Европы. Они выиграли свою группу, опередив звездную Францию и крепкую Австрию.

К слову. Молодежные сборные Украины и Словении восемь раз встречались между собой. Значительное преимущество в истории противостояний имеют "сине-желтые" – пять побед, две ничьи и одно поражение.

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Отметим, что после этого противостояния подопечные Унаи Мельгосы проведут еще один матч на тренировочном сборе – 25 марта молодежная сборная Украины будет противостоять сверстникам из Польши.

Напомним, что Евро-2025, к которому готовятся "сине-желтые", состоится в Словакии – Украина попала в группу D. Турнир продлится с 11 по 28 июня.