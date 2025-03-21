Гра відбудеться в турецькому місті Белек на арені "Bellis Deluxe Stadium". Стартовий свисток пролунає о 18:00 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

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Черговий крок у підготовці до ЧЄ-2025

"Синьо-жовті" проводять навчально-тренувальний збір у Туреччині, де готуються до Євро-2025. На континентальну першість вони пробилися, завдяки успішному проходженню кваліфікації у відбірковій групі F.

Молодіжка здобула вісім перемог у десяти зустрічах. Вона посіла друге місце, поступившись лише Англії, яка набрала на одне очко більше.

Словенці також відібралися на молодіжний чемпіонат Європи. Вони виграли свою групу, випередивши зіркову Францію та міцну Австрію.

До слова. Молодіжні збірні України та Словенії вісім разів зустрічалися між собою. Значну перевагу в історії протистоянь мають "синьо-жовті" – п'ять перемог, дві нічиї та одна поразка.

Дивіться матч Україна U-21 – Словенія U-21 онлайн

Зазначимо, що після цього протистояння підопічні Унаї Мельгоси проведуть ще один матч на тренувальному зборі – 25 березня молодіжна збірна України протистоятиме одноліткам з Польщі.

Нагадаємо, що Євро-2025, до якого готуються "синьо-жовті", відбудеться у Словаччині – Україна потрапила у групу D. Турнір триватиме з 11 по 28 червня.