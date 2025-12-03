Назвал две цели: Шевченко рассказал, благодаря чему Украина может выйти на ЧМ-2026

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко прокомментировал возможный уход сборной Украины на чемпионат мира 2026. Для этого команде Сергея Реброва нужно одержать две подряд победы в рамках плей-офф квалификации.

Андрей Шевченко назвал две цели, которые мотивируют украинскую сборную к выходу на Мундиаль. Однако из них имеет спортивную цель, ведь "сине-желтые" впервые и пока в последний раз выступали на ЧМ еще в далеком 2006-м году, передает 24 Канал со ссылкой на Tuttosport.

Читайте также "После лет невыносимых страданий": Шевченко о судьбе Украины после переговоров с США

Как Шевченко оценил шансы Украины на выход на ЧМ-2026?

Тогда команда Олега Блохина добралась до четвертьфинала, в котором вылетела от Италии (0:3).

Глава УАФ заметил, что единственное выступление Украины на ЧМ показывает, насколько сложно туда попасть. По словам Шевченко, в Европе все стали сильнее.

Также в украинской футбольной сборной есть вторая цель, которая касается войны. Шевченко уверен, что выступления нашей национальной команды на Мундиале имела бы огромное значение для людей в Украине. В то же время это прекрасная возможность показать всему миру, что война против России продолжается. Президент ассоциации верит, что до старта ЧМ-2026 военные действия в Украине прекратятся.

Шевченко оценил реальность прохода команды Сергея Реброва на ЧМ через стадию плей-офф отбора. По его мнению, что выход на Мундиаль зависит от того, в каких кондициях подойдут к плей-офф украинские футболисты.

Мы показали, что конкурентоспособны, но Швеция – сильная команда, хотя в отборе у нее все пошло не лучше, там есть качественные футболисты. И за два месяца динамика и обстоятельства могут измениться. Мы знаем, как это работает: сегодня ты в хорошей форме, завтра по какой-то причине немного ее теряешь... Влияет много факторов: сколько у тебя травмированных, сколько игроков удастся вернуть, в каком состоянии ты их получишь. В отборе у нас было много потерь, команда ни разу не была на 100 процентов,

– сказал Шевченко.

Что известно об Украине в плей-офф квалификации ЧМ-2026?

В полуфинале команда Реброва встретится со Швецией. Если Украина пройдет шведов, то выйдет на победителя пары Польша – Албания. Полуфинал плей-офф запланирован на 26 марта, а финал – на 31 марта 2026 года.

Швеция предложила украинской стороне провести их очный поединок на их поле.

Также уже заговорили, где "сине-желтые" сыграют против Польши, если, конечно, обе сборные победят в своих полуфинальных встречах. Петр Волосик уверял, что вероятный матч Украина – Польша состоится на поле соперника.

Главный тренер украинской сборной Сергей Ребров называет ненормальным вариантом, чтобы встречаться в вероятном домашнем матче с Польшей на поле соперника.

Следует отметить, что украинская команда еще ни разу не выходила на ЧМ через плей-офф, где играла пять раз.

Как Украина вышла в плей-офф отбора ЧМ-2026?

Украинская сборная неудачно стартовала в квалификации, проиграв Франции (0: 2) и расписав ничью 1: 1 с Азербайджаном. В октябре команда Реброва исправилась, получив две подряд победы – над Исландией (3:5) и Азербайджаном (2:1).

В 5-м туре "сине-желтые" прогнозируемо проиграли Франции (4:0). Поэтому судьба второго места квартета D определялась в матче Украина – Исландия. Именно эти две европейские сборные боролись за второе место группы, которая гарантировала продолжение борьбы за Мундиаль. К счастью, голы Зубкова и Гуцуляка принесли победу "сине-желтым" 2:0.