Сборная Украины победила в финале Золотой Евролиги-2025: третий триумф в истории "сине-желтых"

В воскресенье, 29 июня, состоялся финал Золотой Евролиги-2025. В решающем матче женская сборная Украины по волейболу сыграла против Венгрии.

"Сине-желтые" одержали победу над соперницами из Венгрии. Таким образом украинки подняли над головой третий в истории национальной команды трофей Золотой Евролиги, сообщает 24 канал.

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Результат матча Украина – Венгрия

Женская сборная Украины, благодаря провалу спортсменок из Венгрии на самом старте финального матча, выиграла первый сет с – 25:16. Даже тайм-аут, который брал тренер соперниц, не помог спасти ситуацию.

Во втором сете венгерские волейболистки оправились и навязали борьбу нашим спортсменками, выиграв со счетом 25:23. Украинки не растерялись и забрали третью партию – 25:15.

Интересно. Финал Золотой Евролиги-2025 стал третьим для женской сборной Украины по волейболу. Последний триумф был в 2023 году, а до этого "сине-желтые" выигрывали в 2017 году.

В четвертом сете сборная Украины устроила настоящее избиение для представительниц Венгрии. "Сине-желтые" уверенно уничтожили оппоненток и торжествовали в Золотой Евролиге-2025.

Напомним, что на пути к трофею сборная Украины обыграла Швецию в полуфинале женской Золотой Евролиги-2025. "Сине-желтые" одержали уверенную победу над соперницами.