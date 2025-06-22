Украинские гимнастки завоевали историческое "золото" на юниорском ЧМ: видео феерического выступления

В столице Болгарии Софии с 18 по 22 июня проходил юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике. Сборная Украины на соревнованиях боролась за медали в групповых упражнениях.

В пятый соревновательный день состоялся финал упражнений с десятью булавами. Украинские гимнастки квалифицировались со второго места, получив за свое выступление 24,000 балла, пишет 24 Канал.

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Триумфальное выступление украинок на юниорском ЧМ-2025

В финальном выступлении украинки набрали 24,900 балла и стали чемпионками мира в этом виде соревнований. Наши девушки опередили представительниц Италии на 0,700 балла.

Золотыми медалистками чемпионата мира стали Анастасия Николенко, Александра Николь Самоукина, Екатерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Биленко, Таисия Редька. К соревнованиям украинских гимнасток подготовили тренеры: Ирина Дерюгина, Екатерина Барановская, Татьяна Фигель, Марина Кардаш.

Финал с 10 булавами. Юниорский ЧМ-2025

1. Украина – 24.900

2. Италия – 24.200

3. Болгария – 24.150

Для Украины эта золотая медаль стала первой в истории выступлений на юниорском чемпионате мира по художественной гимнастике.

Видео "золотого" выступления украинских гимнасток

Отметим, что на ЧМ-2025 в Софии украинские гимнастки также завоевали "бронзу" в групповом единоборстве.

Ранее мы рассказывали о украинской гимнастке Таисии Онофрийчук, которая феерично выступила на чемпионате Европы-2025.