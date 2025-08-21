В воскресенье, 24 августа, украинцы отмечают День Независимости. За 34 года украинская школа футбола вырастила немало качественных и добротных футболистов, которые получили шанс сыграть в лучших клубах Европы и прославить родную страну.

За время независимости более десятка отечественных представителей футбола выступают или выступали за пределами Родины. 24 канал рассказывает, сколько украинских футболистов перешли в топовые европейские клубы.

Андрей Шевченко

Андрей Шевченко / Фото Getty Images

Одним из самых ярких представителей украинского футбола безусловно является Андрей Шевченко. Нападающий покинул Динамо в 1999 году и отправился покорять Италию, подписав контракт с Миланом.

"Россонери" заплатили за украинского форварда рекордные на то время 25 миллионов евро. В топовом итальянском клубе Шевченко провел целых семь сезонов – 226 матчей, 127 голов.

Андрей Шевченко в Милане получил немало трофеев, став настоящей иконой для местных фанатов и вообще итальянского футбола. Среди них золотые медали Серии А и Лигу чемпионов.

К слову. Андрей Шевченко в 2004 году завоевал самую престижную футбольную награду. Украинский нападающий, который в то время выступал за Милан, стал обладателем "Золотого мяча".

В 2006 году Андрей Шевченко перешел из Милана в Челси. "Аристократы" заплатили за украинского форварда безумные 43,3 миллиона евро – самый дорогой трансфер того времени.

В лондонском клубе Шевченко не смог показать топовую игру из-за постоянных травм. Всего в составе английского коллектива нынешний глава УАФ провел три сезона – 48 матчей, 9 голов.

Андрей Ярмоленко

Андрей Ярмоленко / Фото Getty Images

Андрей Ярмоленко долгое время провел в Динамо, став легендой клуба. Несмотря на долгие ожидания украинский вингер все-таки отправился покорять европейский футбол, перебравшись в Бундеслигу.

Знаковая фигура для "бело-синих" в 2017 году присоединился к дортмундской Боруссии. "Джемли" заплатили киевлянам 25 миллионов евро за трансфер Андрея Ярмоленко.

В дебютном матче 13 сентября 2017 года Андрей Ярмоленко отметился голом в ворота Тоттенхэма в Лиге чемпионов. Украинец сравнял счет, но "шмели", к сожалению, уступили – 1:3.

Немецкое издание Bild признало Андрея Ярмоленко лучшим новичком в начале чемпионата. Однако тяжелая травма не позволила украинскому футболисту проявить себя в немецком клубе.

Сергей Ребров

Сергей Ребров / Фото Getty Images

Сергей Ребров не менее легендарный украинский футболист в 2000 году отправился покорять Англию. Нападающий покинул Динамо и за 11 миллионов евро присоединился к Тоттенхэму.

В составе "шпор" нынешний наставник сборной Украины провел 2 сезона. За это время он сыграл 59 матчей, оформив 10 голов и 7 результативных передач. Сергей Ребров в 2002 году вынужденно покинул Тоттенхэм проиграл конкуренцию и потерял место в основе.

Также причиной стала смена тренера, который считал, что украинский футболист не вписывается в его философию. Следующим клубом Реброва стал турецкий Фенербахче.

Андрей Воронин

Андрей Воронин / Фото Getty Images

Известный украинский полузащитник начал свою европейскую карьеру, присоединившись к менхенгладбахской Боруссии. Андрей Воронин поиграл также в Герте, Майнце, Кельне и леверкузенском Байере.

В 2007 году на правах свободного агента Андрей Воронин покинул "фармацевтов" и отправился на Туманный Альбион – пунктом назначения стал Ливерпуль. Украинский футболист не смог закрепиться в команде и через сезон покинул "мерсисайдцев".

Олег Лужный

Олег Лужный / Фото Getty Images

Динамо, как можно заметить, продает немало футболистов в клубы из топ-5 европейских чемпионатов. В сезоне 1998/1999 "бело-синих" дошли до полуфинала Лиги чемпионов, что считалось большим успехом для киевлян.

Олег Лужный был лидером обороны Динамо и своей игрой привлек внимание грандов европейского футбола. В 1999 году украинский футболист перешел в лондонский Арсенал.

В составе "канониров" Лужный провел 4 сезона – 110 матчей, 2 гола. Вместе с лондонцами украинский футболист выиграл АПЛ (2001/2002), два Кубка Англии (2002, 2003), а также Суперкубок страны (1999).

Александр Зинченко

Александр Зинченко / Фото Getty Images

Александр Зинченко после академии Шахтера не смог пробиться в основную команду и отправился в Уфу. После сезона в российском клубе украинский футболист попал на радары топовых европейских клубов.

Летом 2016 года Зинченко перешел в Манчестер Сити за 1,5 миллиона фунтов. Его сразу отправили в нидерландский ПСВ, где украинский футболист должен был набираться опыта.

В конце сезона Александр Зинченко вернулся в Манчестер Сити. Пеп Гвардиола сделал из украинского футболиста настоящего универсала, который мог сыграть в центре поля и и на фланге обороны.

Зинченко в составе "горожан" провел 127 матчей – 2 гола, 13 результативных передачах во всех турнирах. В 2022 году Александр за 35 миллионов евро перешел в лондонский Арсенал.

Интересно. Александр Зинченко с Манчестер Сити выиграл немало различных трофеев. В частности, 4 чемпионства АПЛ, Кубок Англии, 4 Кубка лиги и два Суперкубка страны.

В Арсенале Александр Зинченко сразу стал основным игроком команды. Однако в прошлом сезоне из-за большого количества травм украинский футболист потерял доверие Микеля Артеты.

Теперь "канониры" намерены продать Зинченко, у которого в 2026 году заканчивается контракт с клубом. Лидером сборной Украины интересуются: Марсель, Атлетико, Милан, Бавария и другие известные европейские команды.

Илья Забарный

Илья Забарный / Фото ФК ПСЖ

Илья Забарный начал выступления в топовых чемпионатах в Борнмуте, который является средним клубом по меркам английского чемпионата. Сезон 2024/2025 стал самым ярким для "вишен" и лидера сборной Украины.

Забарный своей игрой привлек внимание победителя Лиги чемпионов. После долгих переговоров ПСЖ 12 августа 2025 года оформил трансфер украинского футболиста, заплатив Борнмуту – 63 миллиона евро.

Отметим, что Илья Забарный успел дебютировать за ПСЖ. Лидер сборной Украины 17 августа сыграл в первом матче Лиги 1 в новом сезоне против Нанта, который завершился победой парижан – 1:0.

Михаил Мудрик

Михаил Мудрик / Фото Getty Images

Михаил Мудрик одна из главных звезд украинского футбола последних лет и главным разочарованием. Зимой 2023 года Челси выиграл конкуренцию у Арсенала и оформил трансфер талантливого вингера.

Шахтер получил за Мудрика 70 миллионов евро, а также 30 миллионов евро в виде бонусов. Взамен Михаил стал самым дорогим трансфером в истории Украины.

У Михаила Мудрика в Челси была сложная адаптация. А в декабре 2024 года украинский футболист вообще вляпался в допинг-скандал, а его карьера пошла насмарку.

Сейчас продолжается расследование в отношении дела Мудрика с допингом после открытия пробы "B", а дальнейшая судьба футболиста еще не определена. Всего в составе Челси Михаил провел 77 матчей – 10 голов и 11 результативных передач.

Андрей Лунин

Андрей Лунин / Фото Getty Images

Украинский голкипер в 19 лет отправился покорять Европу. Андрей Лунин в 2018 году из скромной луганской Зари в Реал Мадрид. Долгое время вратарь ездил по арендам в испанские клубы и набирался опыта.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин из-за травмы Тибо Куртуа занял место в воротах Реала. Украинский голкипер помог команде выиграть Лигу чемпионов и испанскую Ла Лигу.

Лунин является самым титулованным украинским футболистом – 11 трофеев. С Реалом Андрей дважды выигрывал Ла Лигу, становился обладателем Кубка Испании, два Суперкубка страны, 2 Суперкубка УЕФА.

Также Андрей Лунин с "Королевским клубом" дважды триумфовал в Лиге чемпионов и выигрывал Клубный чемпионат мира и Межконтинентальный кубок ФИФА. Всего украинский голкипер сыграл в 62 матчах в составе мадридцев.

Артем Довбик

Артем Довбик / Фото Getty Images

Артем Довбик в 2023 году перешел в Жирону. В испанском чемпионате украинский футболист провел феноменальный сезон, став лучшим бомбардиром лиги и помог каталонцам занять историческую третью строчку.

Довбык после успешного сезона в Испании перебрался в Серию А. Рома заплатила за трансфер украинского голеадора 35 миллионов евро. Артем прошел адаптацию в итальянском клубе и стал основным форвардом.

Всего в составе "волков" Артем Довбык провел 45 матчей забил 17 голов и отдал 4 результативные передачи. Несмотря на слухи о продаже украинского футболиста, он остается в Роме.

Дмитрий Чигринский

Дмитрий Чигринский / Фото Getty Images

В сезоне 2008/2009 донецкий Шахтер выиграл исторический для Украины Кубок УЕФА, обыграв в финале Вердер. Дмитрий Чигринский был ключевым игроком "горняков" и попал на радары европейских грандов.

В 2009 году Барселона в последний день трансферного окна подписала Дмитрия Чигринского. Дончане получили 25 миллионов евро за переход центрального защитника.

Однако трансфер Чигринского в Барселону не оправдался. Украинский футболист в составе каталонцев провел лишь 12 матчей в составе каталонцев, а в 2010 году вернулся в донецкий Шахтер.

Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук / Фото Getty Images

Некогда уважаемый в Украине футболист Анатолий Тимощук в свое время успел поиграть в Европе. Экс-полузащитник в 2009 году перешел из питерского Зенита в Баварию, став первым украинцем в составе немецкого гранда из Мюнхена.

В Баварии Анатолий Тимощук провел четыре сезона – 86 матчей, 4 гола и 7 ассистов во всех турнирах. С мюнхенцами футболист дважды выигрывал Бундеслигу, два Кубка Германии и Суперкубки страны, а также Лигу чемпионов.

Сейчас предатель Украины работает тренером в питерском Зените. Анатолий Тимощук замалчивает ужасные события, которые происходят в его родной стране и не признает Россию агрессором.