У неділю, 24 серпня, українці відзначають День Незалежності. За 34 роки українська школа футболу зростила чимало якісних та добротних футболістів, які отримали шанс зіграти у найкращих клубах Європи та прославити рідну країну.

За час незалежності більше десятка вітчизняних представників футболу виступають або ж виступали за межами Батьківщини. 24 канал розповідає, скільки українських футболістів перейшли у топові європейські клуби.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / Фото Getty Images

Одним з найяскравіших представників українського футболу беззаперечно є Андрій Шевченко. Нападник покинув Динамо у 1999 році та вирушив підкорювати Італію, підписавши контракт з Міланом.

"Россонері" заплатили за українського форварда рекордні на той час 25 мільйонів євро. У топовому італійському клубі Шевченко провів цілих сім сезонів – 226 матчів, 127 голів.

Андрій Шевченко у Мілані здобув чимало трофеїв, ставши справжньою іконою для місцевих фанатів та загалом італійського футболу. Серед них золоті медалі Серії А та Лігу чемпіонів.

До слова. Андрій Шевченко у 2004 році завоював найпрестижнішу футбольну нагороду. Український нападник, який у той час виступав за Мілан, став володарем "Золотого м'яча".

У 2006 році Андрій Шевченко перейшов з Мілану у Челсі. "Аристократи" заплатили за українського форварда шалені 43,3 мільйона євро – найдорожчий трансфер того часу.

У лондонському клубі Шевченко не зміг показати топову гру через постійні травми. Всього у складі англійського колективу нинішній голова УАФ провів три сезони – 48 матчів, 9 голів.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко / Фото Getty Images

Андрій Ярмоленко довгий час провів у Динамо, ставши легендою клубу. Попри довгі очікування український вінгер все-таки вирушив підкорювати європейський футбол, перебравшись у Бундеслігу.

Знакова постать для "біло-синіх" у 2017 році приєднався до дортмундської Боруссії. "Джемлі" заплатили киянам 25 мільйонів євро за трансфер Андрія Ярмоленка.

У дебютному матчі 13 вересня 2017 року Андрій Ярмоленко відзначився голом у ворота Тоттенхема у Лізі чемпіонів. Українець зрівняв рахунок, але "джмелі", на жаль, поступилися – 1:3.

Німецьке видання Bild визнало Андрія Ярмоленка найкращим новачком на початку чемпіонату. Проте важка травма не дозволила українському футболісту проявити себе у німецькому клубі.

Сергій Ребров

Сергій Ребров / Фото Getty Images

Сергій Ребров не менш легендарний український футболіст у 2000 році вирушив підкорювати Англію. Нападник покинув Динамо та за 11 мільйонів євро приєднався до Тоттенхема.

У складі "шпор" нинішній наставник збірної України провів 2 сезони. За цей час він зіграв 59 матчів, оформивши 10 голів та 7 результативних передач. Сергій Ребров у 2002 році вимушено покинув Тоттенхем програв конкуренцію та втратив місце в основі.

Також причиною стала зміна тренера, який вважав, що український футболіст не вписується в його філософію. Наступним клубом Реброва став турецький Фенербахче.

Андрій Воронін

Андрій Воронін / Фото Getty Images

Відомий український півзахисник почав свою європейську кар'єру, приєднавшись до менхенгладбахської Боруссії. Андрій Воронін пограв також у Герті, Майнці, Кельні та леверкузенському Байєрі.

У 2007 році на правах вільного агента Андрій Воронін покинув "фармацевтів" та вирушив на Туманний Альбіон – пунктом призначення став Ліверпуль. Український футболіст не зміг закріпитись у команді та через сезон покинув "мерсисайдців".

Олег Лужний

Олег Лужний / Фото Getty Images

Динамо, як можна помітити, продає чимало футболістів у клуби з топ-5 європейських чемпіонатів. У сезоні 1998/1999 "біло-синіх" дійшли до півфіналу Ліги чемпіонів, що вважалось великим успіхом для киян.

Олег Лужний був лідером оборони Динамо та своєю грою привернув увагу грандів європейського футболу. У 1999 році український футболіст перейшов у лондонський Арсенал.

У складі "канонірів" Лужний провів 4 сезони – 110 матчів, 2 голи. Разом з лондонцями український футболіст виграв АПЛ (2001/2002), два Кубки Англії (2002, 2003), а також Суперкубок країни (1999).

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко / Фото Getty Images

Олександр Зінченко після академії Шахтаря не зміг пробитись в основну команду та вирушив до Уфи. Після сезону в російському клубі український футболіст потрапив на радари топових європейських клубів.

Влітку 2016 року Зінченко перейшов у Манчестер Сіті за 1,5 мільйона фунтів. Його одразу відправили у нідерландський ПСВ, де український футболіст мав набиратися досвіду.

Наприкінці сезону Олександр Зінченко повернувся у Манчестер Сіті. Пеп Гвардіола зробив з українського футболіста справжнього універсала, який міг зіграти у центрі поля та і на фланзі оборони.

Зінченко у складі "містян" провів 127 матчів – 2 голи, 13 результативних передачах в усіх турнірах. У 2022 році Олександр за 35 мільйонів євро перейшов у лондонський Арсенал.

Цікаво. Олександр Зінченко з Манчестер Сіті виграв чимало різноманітних трофеїв. Зокрема, 4 чемпіонства АПЛ, Кубок Англії, 4 Кубки ліги та два Суперкубки країни.

В Арсеналі Олександр Зінченко одразу став основним гравцем команди. Проте у минулому сезоні через велику кількість травм український футболіст втратив довіру Мікеля Артети.

Тепер "каноніри" мають наміри продати Зінченка, у якого у 2026 році закінчується контракт з клубом. Лідером збірної України цікавляться: Марсель, Атлетіко, Мілан, Баварія та інші відомі європейські команди.

Ілля Забарний

Ілля Забарний / Фото ФК ПСЖ

Ілля Забарний розпочав виступи у топових чемпіонатах у Борнмуті, який є середнім клубом за мірками англійського чемпіонату. Сезон 2024/2025 став найяскравішим для "вишень" та лідера збірної України.

Забарний своєю грою привернув увагу переможця Ліги чемпіонів. Після довгих перемовин ПСЖ 12 серпня 2025 року оформив трансфер українського футболіста, заплативши Борнмуту – 63 мільйони євро.

Відзначимо, що Ілля Забарний встиг дебютувати за ПСЖ. Лідер збірної України 17 серпня зіграв у першому матчі Ліги 1 у новому сезоні проти Нанта, який завершився перемогою парижан – 1:0.

Михайло Мудрик

Михайло Мудрик / Фото Getty Images

Михайло Мудрик одна з найголовніших зірок українського футболу останніх років та найголовнішим розчаруванням. Взимку 2023 року Челсі виграв конкуренцію в Арсенала та оформив трансфер талановитого вінгера.

Шахтар отримав за Мудрика 70 мільйонів євро, а також 30 мільйонів євро у вигляді бонусів. Натомість Михайло став найдорожчим трансфером в історії України.

У Михайла Мудрика в Челсі була складна адаптація. А у грудні 2024 року український футболіст взагалі вляпався у допінг-скандал, а його кар'єра пішла нанівець.

Наразі триває розслідування стосовно справи Мудрика з допінгом після відкриття проби "B", а подальша доля футболіста ще не визначена. Всього у складі Челсі Михайло провів 77 матчів – 10 голів та 11 результативних передач.

Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото Getty Images

Український голкіпер у 19 років вирушив підкорювати Європу. Андрій Лунін у 2018 році зі скромної луганської Зорі у Реал Мадрид. Довгий час воротар їздив по орендах в іспанські клуби та набирався досвіду.

У сезоні 2023/2024 Андрій Лунін через травму Тібо Куртуа зайняв місце у воротах Реала. Український голкіпер допоміг команді виграти Лігу чемпіонів та іспанську Ла Лігу.

Лунін є найтитулованішим українським футболістом – 11 трофеїв. З Реалом Андрій двічі вигравав Ла Лігу, ставав володарем Кубка Іспанії, два Суперкубки країни, 2 Суперкубки УЄФА.

Також Андрій Лунін з "Королівським клубом" двічі тріумфував у Лізі чемпіонів та вигравав Клубний чемпіонат світу та Міжконтинетальний кубок ФІФА. Всього український голкіпер зіграв у 62 матчах у складі мадридців.

Артем Довбик

Артем Довбик / Фото Getty Images

Артем Довбик у 2023 році перейшов у Жирону. В іспанському чемпіонаті український футболіст провів феноменальний сезон, ставши найкращим бомбардиром ліги та допоміг каталонцям посісти історичну третю сходинку.

Довбик після успішного сезону в Іспанії перебрався в Серію А. Рома заплатила за трансфер українського голеадора 35 мільйонів євро. Артем пройшов адаптацію в італійському клубі та став основним форвардом.

Загалом у складі "вовків" Артем Довбик провів 45 матчів забив 17 голів та віддав 4 результативні передачі. Попри чутки щодо продажу українського футболіста, він залишається у Ромі.

Дмитро Чигринський

Дмитро Чигринський / Фото Getty Images

У сезоні 2008/2009 донецький Шахтар виграв історичний для України Кубок УЄФА, обігравши у фіналі Вердер. Дмитро Чигринський був ключовим гравцем "гірників" та потрапив на радари європейських грандів.

У 2009 році Барселона в останній день трансферного вікна підписала Дмитра Чигринського. Донеччани отримали 25 мільйонів євро за перехід центрального оборонця.

Проте трансфер Чигринського у Барселону не виправдався. Український футболіст у складі каталонців провів лише 12 матів у складі каталонців, а у 2010 році повернувся у донецький Шахтар.

Анатолій Тимощук

Анатолій Тимощук / Фото Getty Images

Колись шанований в Україні футболіст Анатолій Тимощук свого часу встиг пограти у Європі. Експівзахисник у 2009 році перейшов з пітерського Зєніта у Баварію, ставши першим українцем у складі німецького гранда з Мюнхена.

У Баварії Анатолій Тимощук провів чотири сезони – 86 матчів, 4 голи та 7 асистів в усіх турнірах. З мюнхенцями футболіст двічі вигравав Бундеслігу, два Кубки Німеччини та Суперкубки країни, а також Лігу чемпіонів.

Наразі зрадник України працює тренером у пітерському Зєніті. Анатолій Тимощук замовчує жахливі події, які відбуваються у його рідній країні та не визнає Росію агресором.