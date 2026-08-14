Речь идет о мужских прыжках с шестом. В финальный этап континентального первенства вышел Александр Онуфриев, сообщает 24 Канал.

Что известно о выступлении украинца

Отметим, что 24-летний спортсмен из Днепра впервые участвует в ЧЕ, который проходит под открытым небом.

В пятницу, 14 августа, украинец выступал в квалификации, где для прохождения в следующий раунд нужно было преодолеть высоту 5,80 метра или войти в число 12 лучших.

В ходе этого раунда чемпионата квалификационный норматив не смог преодолеть никто, даже рекордсмен мира и главный фаворит швед Арман Дюплантис, которому для прохождения в следующий этап хватило результата 5,60 метра.

Онуфриев сумел преодолеть меньшую высоту – 5,45 метра. С таким результатом он вошел в число двенадцати лучших. Украина впервые будет представлена в финале ЧЕ по прыжкам с шестом с тех пор, как в 2012 году Максим Мазурик занял седьмое место.

Что дальше для Онуфриева

Решающее выступление в этой дисциплине спортсмены покажут в последний день ЧЕ-2026, то есть в воскресенье, 16 августа. Начало соревнований в секторе для прыжков с шестом запланировано на 21:30 по киевскому времени.

Личный рекорд украинца – 5,70 метра.