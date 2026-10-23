Украинская спортсменка вышла замуж за рекордсмена Украины по легкой атлетике

В Украине стало на одну спортивную супружескую пару больше. Свои судьбы связали двое представителей легкой атлетики.

Речь идет об украинской спринтерше Диане Гончаренко и еще одном бегуне Александре Погорилко. Снимками со своей свадьбы пара поделилась в социальной сети инстаграм.

Что известно о свадьбе спортсменов

Диана Гончаренко – украинская спринтерша. А Александр Погорилко представляет национальную сборную Украины в беге на 400 метров. Свадьба состоялась еще в конце августа, но фотографиями с торжества молодожены поделились только сейчас.

Свои снимки спортсмены подписали "Наш особенный день". Погорилко и Гончаренко не скрывали отношений и всегда регулярно публиковали совместные фотографии. В июне 2026 года девушка даже показала фото с девичника, с которых стало понятно, что пара готовится к свадьбе. Однако не было известно, когда именно она состоится.

Что известно о Диане Гончаренко и Александре Погорилко

Диане Гончаренко 22 года. Она выступает в беге на короткие дистанции – 60 и 100 метров. Она неоднократно выигрывала чемпионат Украины в этих дисциплинах.

Гончаренко родилась в Сумах и раньше занималась акробатикой. Однако впоследствии именно легкая атлетика стала ее основной специализацией. В ее международной карьере есть выступления на Европейских играх и чемпионате Европы среди юниоров.

Александру же Погорилко 26 лет. Он является одним из ведущих украинских бегунов на дистанции 400 метров. В 2025 году легкоатлет установил рекорд Украины, преодолев круг за 44,81 секунды.

Недавно свою свадьбу отпраздновал еще один украинский легкоатлет. Метатель молота Михаил Кохан женился на девушке Анне, которая старше его на 6 лет.